Diego Matamoros se ha puesto en manos de expertos para cambiar el diseño de su sonrisa y está tan feliz con el resultado que ya lo ha mostrado en sus redes.

Diego Matamoros se lanzó este verano a mejorar su sonrisa. El influencer tenía claro que quería cambiar el aspecto de sus dientes y se puso en manos de expertos para lograrlo, sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando ha mostrado el resultado. El hijo de Kiko Matamoros está muy orgulloso el efecto conseguido y, prueba de ello, que no deje de mostrar esta parte últimamente. En especial, desde que ha revelado que tras hacer una introspección en sí mismo está aprendido a estar solo y a disfrutar de los pequeños placeres, algo que no había logrado hasta ahora con ayuda de un experto. Sus piezas dentales ahora están mucho más alineadas y, además, mucho más blancas, siendo estas dos características que él deseaba cambiar desde hacía tiempo.

No es la primera vez que Diego Matamoros busca clínicas para cambiar algo de su físico. Marcación mandibular o una liposucción de alta definición con la que presumió de abdomen son solo algunas de las intervenciones que se ha realizado, no es de extrañar si se tiene en cuenta que en su familia son muy presumidos. Su padre jamás ha escondido todos los retoques que se ha hecho a golpe de bisturí, antes y después que han resultado sorprendentes y que en más de una ocasión se han convertido en virales. Además, cabe señalar que con su última relación su interés por estas cuestiones se multiplicó, aunque ya no acude a la clínica de su ex. Carla Barber es a día de hoy una de las empresarias estéticas más exitosas de nuestro país, pero desde que rompiera con Diego Matamoros ambos han creído que lo mejor es que él se busque otro centro de confianza. Entre ellos ya no hay buen rollo y estos encuentros incómodos solo multiplicarían la tensión entre ellos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ANITA (@anitamg)

Esta transformación bucal coincide con la operación de su hermana Anita Matamoros. Aunque ninguno de los dos tiene relación, casualidades de la vida ella también se ha operado para introducirle hueso con el fin de ponerle un implante en unos meses. » Total que abrieron, me colocaron el hueso de la muela del juicio y me volvieron a cerrar. Llevo como 15 puntos. Sigo teniendo el diete falso pero ya en unos meses me podrán poner el implante», ha explicado la propia Anita. En el pasado sufrió un golpe y desde ese momento este ha sido uno de sus grandes quebraderos de cabeza.