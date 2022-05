La ruptura definitiva de Laura Matamoros y Benji Aparicio que publica SEMANA en su nuevo número ha sorprendido a todos. Tanto es así que los reporteros no han podido evitar preguntar a Diego Matamoros sobre esta noticia en el photocall de la presentación de la nueva temporada de ‘Stranger Things’, que se celebró este pasado miércoles en la plaza de Callao de Madrid.

El hijo de Kiko Matamoros ha dejado claro que no se ha enterado de nada sobre las últimas noticias que se han publicado sobre su hermana, aunque confirma que sabe cosas, evidentemente. Laura es su hermana y mantienen una relación estupenda, lo que les lleva a contarse todo tipo de cosas. «Sinceramente no tenía ni idea, llevo todo el día con muchas cosas mías y no tenía ni idea, no me he metido a ningún lado, no tenía ni idea de que lo habían anunciado», ha empezado diciendo Diego.

«A ver, evidentemente sé algo, somos hermanos, pero no sabía que lo iban a oficializar hoy. Le deseo lo mejor a cada uno, tanto Benji como mi hermana son parte de mi vida, cuando no funcionan las cosas lo mejor es acabarlas y de la mejor forma posible», ha continuado explicando sin olvidar el deseo que tiene para los dos.

Diego Matamoros pide un deseo para su hermana y Benji Aparicio

Vídeo: Europa Press.

Diego Matamoros se atreve a decir que la ruptura es amistosa y espera que la relación entre ambos sea siempre buena por el bien de los hijos que tienen en común: «Sí, evidentemente es una ruptura amistosa y lo que tienen que hacer es cuidar a sus hijos, ellos tienen que cuidarse, ya está».

Y es que para Diego, sus sobrinos son una de las cosas más importantes que tiene en su vida. De hecho, pasa mucho tiempo con ellos. Un tiempo que disfruta al máximo: «Yo por mis sobrinos ‘mato’. Estuve el otro día con Mati comiendo, bien, súper bien. Se me cae la baba con ellos, me paso toda la cena con él y disfrutando», ha reconocido.

Coincide con Estela Grande en el mismo evento

Vídeo: Europa Press.

El hecho de que él y su expareja, Estela Grande, sean personajes conocidos de nuestro país hace que ambos sean caras elegidas para posar en ‘photocalls’ de eventos públicos. Tanto es así que han coincidido por primera vez en un ‘photocall’. Diego se lo toma a risa cuando le preguntan por esto: «Coincidir en el mismo evento… cosas de la vida. Nunca me había pasado. Pero bien, no hay problema. La verdad es que lo mejor que puede quedar es el buen rollo, ya lo he dicho otras veces, el día que acabó todo formalmente ya lo dije. Le deseo lo mejor», termina diciendo sobre la casualidad de coincidir con la que fue su mujer.

