La ausencia de Laura Matamoros en la fiesta del cumpleaños de Marta López hizo saltar todas las alarmas acerca de su relación. Si bien la pareja de Kiko Matamoros la justificó en sus stories, este martes en ‘Sálvame’ plantearon la posibilidad de que realmente no quisiera ir. Kiko lo negó en rotundo, aseguró que no fue por cuidar de su bebé y que, además, no tiene ganas de salir tras convertirse en madre por segunda vez. «Siento no ir, estoy bastante incómoda con mis kilos de más», dijo la joven. Pero, ¿cuál es la versión de Diego Matamoros sobre ello? Él y Laura tienen una excelente relación y la comunicación es muy fluida, por lo que sabe a ciencia cierta lo que ha sucedido.

Vídeo: Europa Press

Tratando de restar importancia a la polémica, Laura Matamoros ha aclarado cómo se dieron los hechos. La prescriptora de moda, al parecer, escribió a la cumpleañera y le propuso otro plan alternativo, eso sí, para otro día y en el que pudieran estar más tranquilos. «Laura lo que pasa es que estaba con el pequeño Benji, nos mandó una foto, estuvimos todos los hermanos y no pudo ir porque estaba con el bebé», comenzó diciendo Diego Matamoros. El influencer y su entorno insisten en que su relación es buena y que, sobre todo, tienen mucho respeto hacia Marta, algo por lo que Kiko está profundamente agradecido.

Aunque la diferencia de edad, más de 40 años, chocó en un principio a sus hijos, lo cierto es que su historia de amor está más que consolidada. Marta López y Kiko Matamoros cumplen este año tres años de amor, aunque muchos creyeran que su relación no iba a funcionar. De hecho, cabe recordar las palabras de Diego, pues el joven dijo en el 2019 que Marta López había supuestamente tonteado con él cuando ella todavía tenía pareja. Tanto es así que incluso habló de unas fotos picantes que, según él, le había mandado Marta cuando ella aún no conocía ni siquiera a Kiko Matamoros.

Aunque su relación ha pasado por altibajos, ahora aseguran tener buena sintonía y, sobre todo, estar encantados de que Kiko Matamoros haya encontrado a alguien que le cuide tanto. Tienen muchos planes de futuro y ella se ha preocupado por la relación de Kiko con sus hijos, aunque hay una de ellas que apunta como irrecuperable. Anita Matamoros no tiene contacto alguno con su padre, al igual que tampoco con Marta, de la que tampoco quiere saber absolutamente nada.

