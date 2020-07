Entre la multitud de celebraciones que Diego Matamoros ha hecho por su cumpleaños está la familiar, en la que su madre conoció por fin a Carla Barber. Él mismo cuenta cómo fue y qué piensa su madre de la mujer que le hace tan feliz.

Diego Matamoros celebró hace unos días su 34º cumpleaños, pero no ha sido hasta ahora cuando ha mostrado algunos detalles de cómo fue la celebración con un grupo de amigos en un conocido restaurante de Madrid y su pareja, Carla Barber. Lo ha hecho a través de un nuevo vídeo en su canal de ‘Mtmad’, donde ha mostrado lo bien que se lo pasaron.

Además, ha querido mostrar el discurso de agradecimiento que dio a todos sus amigos: «O voy a decir unas palabras… quiero agradeceros a todos que estéis aquí. Estoy en una etapa de mi vida en la que no me imaginaba estar, estoy súper feliz, acompañado creo de la mujer de mi vida, os voy a emborrachar hoy. Muchísimas gracias desde la humildad», decía.

Después de mostrar algunos momentos del que ha sido uno de los mejores cumpleaños de su vida, Diego ha querido hacer balance del fin de semana de celebraciones que tuvo. «Ha sido un fin de semana entero de celebraciones. Estuve en la Warner, luego en casa… luego llegó lo más movidito», empezó explicando.

«Han sido unos días, el domingo tuve comida familiar, el sábado estuvo mi padre en mi cumpleaños, pude estar con él en mi cumpleaños que hace muchos años que no lo pasaba con él. Se lo agradezco. Nos los pasamos muy bien. Al día siguiente tocó madrugar para ir a comer, que estuve con mi madre, con mis hermanas, Carla…», continuó.

Su madre Marian Flores ya tiene una opinión de Carla Barber

Este fue el momento en el que Carla tuvo la oportunidad de conocer a la familia de Diego Matamoros. «Fue la primera vez que Carla conoció a mi familia, estuvo todo el mundo súper a gusto, mi madre está encantada con ella, yo estoy encantado con ella, que eso es lo más importante. No me podía imaginar llegar a este cumpleaños de esta forma, puedo decirlo, no puedo estar más feliz, y todo gracias a la persona que he conocido en este tiempo», comenta sobre el momento en el que Carla conoció a su familia.

Una celebración familiar

Diego Matamoros ha tenido varias celebraciones por su cumpleaños, y en todos ha estado su nuevo amor, Carla Barber. Entre todas estas celebraciones tuvo lugar una muy especial, una comida con su familia, en la que también estaban sus hermanas, como se muestra en el vídeo de ‘Europa Press’.

La que fuese Miss España ya conoce a todas sus cuñadas, a excepción de Anita Matamoros. Este martes celebraron el cumpleaños de su chico en un conocido restaurante de Madrid, donde Diego, sus hermanas –Laura, Irene y Lucía- y Carla tuvieron oportunidad de conocerse un poco más, salvar las distancias que el coronavirus había impuesto entre ellos y brindar por lo bueno que les ha regalado la vida, dejando atrás todo lo malo que tan solo les lastraba a la hora de buscar la felicidad.