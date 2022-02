Después de meses de rumores, Diego Matamoros ha dado el paso definitivo para confirmar su relación con la ‘influencer’ Marta Riumbau. Lo ha hecho con un vídeo resumen de uno de los últimos viajes que han hecho juntos. «Ayer bailamos con lobos», escribe el hijo de Kiko Matamoros junto a esta publicación, con la que confirma una noticia de la que se lleva hablando ya hace un tiempo.

En el vídeo que ha compartido en sus redes sociales, Diego muestra el planazo que hizo la pareja este pasado fin de semana. Primero desde el coche, la pareja no solo muestra el paisaje que vieron durante su viaje, también se dejan ver de lo más cariñosos entre ellos, dándose la manos, besándose e incluso riéndose con las gracias de ambos.

Además, no dudaron en disfrutar de una de sus pasiones compartidas: los perros. Y es que estuvieron viendo a algunos perritos. Esta ha sido la original manera de Diego de confirmar su relación con la ‘influencer’. Ella, por su parte, ha preferido no poner todavía nada en sus redes sociales.

Diego Matamoros confirma su relación con Marta Riumbau

Vídeo: Instagram.

Lo que sí ha querido hacer Marta es comentar esta bonita publicación de su chico. Pero lo ha hecho de la manera más discreta, aunque ha sido bastante clara con los sentimientos que tiene. «🖤», ha escrito la ‘influencer’ en la publicación de su chico. Pero no ha sido el único comentario que ha recibido. A Marta López, la novia de Kiko Matamoros, le ha encantado ver este vídeo: «😍😍😍😍😍😍», ha escrito emocionada.

Como no podía ser de otra manera, los comentarios por parte de personas anónimas no se han hecho esperar. Muchos han querido mostrar a Diego lo mucho que se parece su nueva pareja a Carla Barber o incluso a Estela Grande: «Un clon de Barber😓😱😱😱», «¿¿¿Quién es esa chica??? ¿¿¿Es Estela???», «Pero ella es Carla», «uf se parece a la ex carla 😮», han comentado algunos.

¿Quién es Marta Riumbau?

Marta Riumbau no será una persona conocida para muchos, pero sí que lo es en las redes sociales. Esta joven de 34 años es una ‘influencer’ que cuenta con más de 650.000 seguidores en Instagram. Es la nueva pareja de Diego Matamoros, con el que ha encontrado la felicidad. Marta vive en Madrid desde hace ya muchos años. Fue pareja de Michenlo, muy conocido también en las redes sociales.

Solo hay que echar un vistazo a su perfil de Instagram para ver que Marta está muy bien relacionada. Su profesión le ha permitido incluir en su larga lista de amigos a personajes muy conocidos de nuestro país, sobre todo a creadores de contenidos. Marta es muy amiga de Dulceida, una de las primeras personas que empezó con las redes sociales en nuestro país. También es muy amiga de Susana Molina, que triunfa en las redes sociales.

Te interesará saber...