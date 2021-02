Diego Matamoros ha invitado a su hermana, Laura Matamoros, a su último vídeo de Mtmad y nos han contado cosas que desconocíamos sobre ellos y toda su familia.

Diego Matamoros ha abierto las puertas de su canal en ‘Mtmad’ a su hermana, Laura Matamoros. Después de las peticiones de sus seguidores, el hijo de Kiko Matamoros ha cumplido los deseos de todos ellos y ha hecho el tag de los hermanos, invitando a su hermana ‘influencer’ a compartir algunas confidencias. Esto nos ha permitido conocer aspectos que desconocíamos sobre ellos y su familia. «Antes de empezar quiero decirte que te quiero mucho», le dedica Laura Matamoros a su hermano antes de empezar con el vídeo.

«Nos llevamos siete años, yo tengo 34 años y ella, 27. Siempre han dicho que tú te pareces a la rama de mamá y yo a la rama de papá, pero yo creo que no. Creo que nos parecemos bastante, somos los hermanos que más nos parecemos», empieza diciendo Diego Matamoros. Sin embargo, Laura ha querido ir más allá: «En cuanto a la personalidad, la verdad es que no tenemos nada que ver. Diego es más presumido que yo, tarda más en arreglarse que yo, tenías una plancha para el pelo cuando yo todavía no sabía ni lo que era un peine…».

El momento más feliz que han vivido juntos

Diego ha querido recordar uno de los momentos más increíbles que han vivido juntos. «El día que ganaste ‘GH VIP’ fue un momento muy feliz, porque fue histórico. Si vamos a cosas que hayan pasado fuera de la tele, el nacimiento de tu hijo, Matías, creo que fue un día muy feliz para los dos». Laura ha querido recordar otro. «Me acuerdo mucho del día que viniste a verme a ‘GH VIP’. También me acuerdo cuando éramos pequeños y me llevabas en moto por ahí.

En cuanto a quién de los dos es más cariñoso, parece que no saben bien quién es el que muestra más amor al otro. «No soy de dar abrazos a mi familia. En cuanto a pareja, sí soy más empalagosa», reconoce Laura Matamoros. A pesar de que no se muestran mucho cariño a diario, lo cierto es que se echan de menos. Pero en esto le gana también Laura, que le echa en cara a su hermano que nunca la llama, solo cuando le interesa.

«No suelo llamar a la gente, me pasa también con mi pareja, pero yo os tengo en mi pensamiento. Os doy vuestro tiempo y momento, os tengo en mi cabeza, pero no soy de coger un teléfono y llamar», reconoce ante la mirada de su hermana, que estaba esperando que lo reconociera.

Orgulloso de la familia que ha formado Laura

Diego ha querido dedicarle unas bonitas palabras a su hermana, que ha formado una familia preciosa al lado de su pareja, Benji Aparicio. «Estoy muy orgulloso y creo que nos ha pasado a todos por la derecha. Le queda por conseguir todo lo que quiera. No siento envidia por ello, me gusta que sea feliz. Me gustaría tener ese proyecto, aunque diferentes, porque tengo limitaciones, en cuanto al modelo a seguir», explica sobre lo que le gustaría conseguir.