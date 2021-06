Diego El Cigala ha sido detenido en un hotel de Madrid por un presunto delito de malos tratos en Jerez de la Frontera.

Diego El Cigala ha sido detenido durante la noche del miércoles por un presunto delito de violencia de género que tuvo lugar en Jerez de la Frontera (Cádiz). El artista se encontraba en el Hotel Catalonia Atocha y fue dirigido a la Comisaría Centro, donde ha pasado la noche. El arresto se produjo tras una denuncia por parte de su pareja, quien la interpuso horas antes revelando que existían malos tratos continuados por su parte. En concreto, ella hace mención a los dos últimos años y hace hincapié en que son tanto físicos como humillaciones, una acusación de la que ni él ni su entorno se han pronunciado.

Con 25 años de carrera en el música, este no es el primer escándalo en el que Diego El Cigala se ve inmerso. En el año 2004 el cantaor fue condenado por amenazar a una azafata de un avión que previamente le había advertido de que no tenían armarios para guardar su traje. El cantante debía utilizar los compartimentos que hay sobre los asientos, un consejo ante el que estalló contra ella. Hasta tal punto que la habló con expresiones machistas y malsonantes. Lo sentenciaron a pagar 20 días de multa, 1200 euros por las secuelas sufridas y 2.520 euros por los gastos médicos. «Eres una guarra, tu cara no me gusta nada, te voy a sacar del avión con las piernas por delante, te vas a acordar de mí, me cago en ti y en los de tu raza», le dijo el artista.

Aunque ha hablado de su pareja, Quina, en pocas ocasiones, durante alguna entrevista sí se ha confesado sobre ella. Tras perder a la que era su mujer, Amparo Fernández, en el año 2015 a causa de un cáncer, Diego El Cigala volvió a encontrar el amor de nuevo. «Después de la muerte de mi compañera, yo estaba muy reacio a nuevas relaciones. Habíamos estado juntos 26 años. Sentía que era imposible volver a enamorarme, pero entendí que Dios te quita una cosa y te recompensa con otra», dijo al rehacer su vida. El flamenco explicó entonces que su nueva pareja era alguien muy importante para él, unas declaraciones que no daban pista de lo que ha acabado sucediendo años después. «Quina me quiere, la quiero y me entiende como nadie. Tengo pena y alegría todos los días de mi vida. Veo a mis hijos, a mi mujer, a mis nietas y tiro para adelante», explicó en el pasado.

Diego El Cigala estaba volcado en su gira por España y, de hecho, este sábado debía reaparecer en el Parador de Nerja (Málaga), no obstante, se desconoce si su actuación se cancelara con este escándalo. De momento, ni él ni su equipo han dado detalles de las consecuencias que tendrá su detención en sus planes profesionales, siendo muchas las incógnitas tras este conflicto legal. La última vez que acaparó todas las miradas fue el pasado mes de mayo cuando sufrió un accidente de tráfico en República Dominicana, lugar en el que vive, pues su coche chocó contra un coche fúnebre. No obstante, el artista no sufrió daños.