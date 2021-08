Alba Carrillo se encuentra disfrutando de unos días de descanso y desconexión en su pueblo. Y lo hace muy bien acompañada.

Alba Carrillo ha vivido una gran temporada profesional convirtiéndose en colaboradora de diferentes programas de entretenimiento en Telecinco. Además, sigue felizmente enamorada del periodista Santi Burgoa, por lo que ha sido un gran año para la que fuera concursante de ‘Gran Hermano VIP’. Por si fuera poco, también sigue inmersa en sus estudios universitarios. Por este motivo, ahora está disfrutando de unos días de merecido descanso. Y lo hace en la casita que tienen en el pueblo, en Nava del Barco, un pequeño pueblecito perteneciente a la provincia de Ávila. Lo hace con una compañía muy especial: la de sus perritos.

Alba Carrillo se encuentra disfrutando de su pueblo, al que acude todos los veranos

Todos los veranos, Alba Carrillo pone rumbo a su pueblo para disfrutar de unos días de descanso y desconexión. Allí encuentra la tranquilidad que necesita tras duros meses de trabajo y aprovecha el tiempo para disfrutar de la naturaleza que la zona ofrece. La colaboradora de televisión lleva varios días ya en el pueblo y ha dejado constancia de ello en sus redes sociales. «Lugares sagrados. 🏡🏔🐶🐶 #mipueblo«, escribía al comienzo de esta semana en una fotografía en la que aparece paseando a sus dos perritos, Fresh y Lea.

Alba Carrillo nos está mostrando algunos de sus rincones favoritos de Nava del Barco. Y es que aprovecha para dar largas caminatas por la montaña y disfrutar alejada del ajetreo de la ciudad. La colaboradora tiene a sus dos fieles perritos que le acompañan en todo momento. Además, en los momentos de relax en casa también están junto a ella: «Me siguen a todas partes y me encanta!!! Son mis grandes amigos…me escuchan, me miran con amor, sacan toda mi ternura, me esperan al llegar y me despiden en la puerta al salir…🐶🐶», comienza diciendo en su última publicación.

Disfrutando del verano junto a sus dos perritos, Fresh y Lea

Alba Carrillo ha confesado que sus dos mascotas se han adaptado perfectamente a su nueva vida en el pueblo, ya que es el primer verano que los perritos salen de su hábitat y han puesto rumbo a sus vacaciones «perrunas»: «Por cierto: Se han adaptado estupendamente al pueblo🏡 Es su primer verano y están como niño en campamento. Los paseos son la fiesta del olfateo… Flores de lavanda, caca de vaca, heno… 😁💃», dice.

La colaboradora de televisión viaja todos los años a este pequeño pueblo y disfruta en compañía de su madre, Lucía Pariente. A pesar de que la relación entre madre e hija es muy convulsa, siempre están la una para la otra. Hay que recordar que hace unas semanas se convirtieron en las protagonistas de ‘La última cena’, en Telecinco. Está claro que Alba Carrillo está arrasando esta temporada de trabajo.