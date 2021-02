Carlos Alsina vivió un momento con Susanna Griso en el que la periodista consiguió sacarle los colores en pleno directo. Este jueves acude a ‘El Hormiguero’

Carlos Alsina se sienta este jueves junto a Pablo Motos en ‘El Hormiguero‘. El prestigioso locutor de radio de Onda Cero se acercará así a sus oyentes, esta vez, a través de la televisión y, aunque haya para quien le resulte desconocido en su parte más personal, hay una anécdota que da buena cuenta de la personalidad que tiene cuando se encuentra cómodo. Todo sucedió a finales del pasado año cuando conectaron con él en ‘Espejo público’, programa en el que Susanna Griso y él compartieron una escueta charla que hizo carcajear a la audiencia. Fue al comienzo de la entrevista cuando la catalana le confesó a Alsina que se duchaba con él cada mañana, eso sí, en sentido figurado. «En estas épocas de pandemia, de teletrabajo, yo ahora me ducho contigo, te tengo ahí en la radio mientras me ducho, ¿qué te parece?», dijo entre risas. Una confesión ante la que el periodista se sintió ruborizado: «Pues, Susanna, me parece que yo mañana voy a hacer el programa a las 6 de la mañana con otro ánimo, créeme«. Tras esto todos se echaron a reír, unas palabras que inevitablemente ahora son recordadas.

En su despedida, volvieron a sacarse los colores, aunque en esta ocasión Alsina a Susanna Griso. Después de que Susanna le espetara «Carlos Alsina, un placer», Alsina le dijo «el mío, el mío», bromeando así sobre el momento en el que la presentadora escucha al locutor a través de su radio acuática. La presentadora entonces espetó que esta pequeña radio le ayudaba a comenzar el día de otra manera, siendo a través de ‘Más de uno’ el espacio donde ella se informa a primera hora de la mañana. Uno de los contrincantes directos de Carlos Herrera es este locutor, cuyo éxito es innegable, así lo demuestra que consiga más de 1,2 millones de oyentes.

Su incómodo momento con Carmena

Escuchad EL PEDO que se tira alguien en el programa de Carlos Alsina mientras entrevistan a Manuela Carmena. La reacción de este es brutal. Es que no me lo creo, estoy gritando. pic.twitter.com/HbHEzINLVC — 🅿 (@finallyxpablo) December 10, 2019

No obstante, no es el único momento en el que este tipo de encuentros han dado que hablar. Así sucedió cuando entrevistó a Carmena en su estudio de radio, pues mientras charlaba con ella de repente sonó una flatulencia en pleno directo que tanto a él como al resto del equipo les dejó completamente descolocados. Tal fue la repercusión que adquirió esto en Twitter, que Alsina dio explicaciones con mucha sorna, haciendo evidente de nuevo su sentido del humor. «Todo esto huele. El programa ‘Más de Uno’ reafirma su compromiso con la reducción de las emisiones de carbono para alcanzar la neutralidad como programa de radio en 2030″, dijo. Aunque se dijo que había sido uno de los colaboradores a través de RSDI, Alsina días después comentó en su programa que no quería acusar a nadie tras este momento tan incómodo. «Mantengo su confianza en todos y cada uno de sus miembros y miembras y pide que prevalezca la presunción de inocencia», ha dicho.