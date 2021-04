El cómico Goyo Jiménez acude a ‘El Hormiguero’ donde promocionará su último espectáculo, un hombre con talento que ha cautivado incluso a los Reyes.

Corría el año 2017 cuando el cómico Goyo Jiménez se disponía a actuar para los espectadores de su espectáculo ‘Bytheway’. Entonces, no sabía que entre los asistentes a los cines Callao había familia real, en concreto, los Reyes, quienes acudieron como dos ciudadanos más a la cita. Parte del público se percató de su presencia, también lo hizo el humorista, que les citó sobre el escenario para fotografiarse junto a don Felipe y doña Letizia. «Los Reyes me fueron a ver y él me vaciló», espetó durante una entrevista. Sin embargo, pocos detalles dio de ese encuentro que tanto se viralizó en el universo 2.0. No fue la primera vez que se vieron y es que ambos habían coincidido en el premio FameLab, donde acudió la reina Letizia y Felipe en el último momento.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Goyo Jiménez (@goyojimenez)

Uno de los espectadores posteó un mensaje en sus redes sociales que no dejó lugar a dudas. «Debe ser un privilegio hacer un monólogo tan bueno, como para haber tenido esta noche a los reyes en el cine», a lo que Goyo respondió: «Ya te digo. No quepo en mí». Consciente del momento que estaba viviendo, el profesional del humor no lo dudó y se inmortalizó junto a ellos y su equipo de trabajo, un instante que sigue a día de hoy en sus redes sociales, donde presumió del selfie que se habían tomado tras finalizar la actuación. Esta imagen de manera inevitable copó titulares, lo que aumentó el interés por el talento de este prestigioso cómico.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Goyo Jiménez (@goyojimenez)

Será este martes cuando Goyo Jiménez vuelva a colarse en millones de hogares gracias a su visita a ‘El Hormiguero’. Charlará largo y tendido con Pablo Motos y promocionará el espectáculo ‘Ai guan tu living América 2’, un exitoso espectáculo que se puede disfrutar en el cine Capitol y al que, quién sabe, si acudirán de nuevo los Reyes. Con muchas más restricciones que las que tuvieron en su momento, los monarcas no han sido vistos acudiendo a este tipo de actuaciones desde que comenzara la pandemia. A pesar de que se cuida al máximo la distancia de seguridad y hay obligatoriedad de mascarilla, se desconoce si tras verle en la pequeña pantalla se animarán a verle una vez más en directo en persona.