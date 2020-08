El hecho de que Pilar Rubio y Sergio Ramos sean conocidos desde hace muchos años nos permite ver cómo se conocieron en un ‘photocall’. Su encuentro en un evento público fue el primer paso para que años después decidieran empezar a salir.

Pilar Rubio y Sergio Ramos forman una de las parejas más consolidadas de nuestro país. El matrimonio se dio el ‘sí, quiero’ el 15 de junio de 2019, rodeados no solo de sus tres hijos mayores, Sergio, Marco y Alejandro, sino de todos sus familiares, amigos y compañeros de trabajo. La misa tuvo lugar en la catedral de Sevilla y el convite y la gran fiesta (de la que tanto se habló por el gran despliegue) se celebró en la finca sevillana que el futbolista del Real Madrid tiene en Bollullos de la Mitación, un pueblo de la capital andaluza.

Es cierto que actualmente forman un matrimonio de rostros conocidos de los más consolidados, pero como todas las relaciones, pasaron por unos inicios. Lo bueno de ser conocidos desde mucho antes de que se conocieran nos permite tener archivos de hemeroteca de algunos momentazos como el momento en el que se conocieron.

Pilar Rubio trabajaba en este momento en el programa que le permitió saltar a la fama, ‘Sé lo que hicisteis’, que presentaba Patricia Conde. La colaboradora de ‘El Hormiguero’ tuvo que cubrir como reportera un evento al que acudió precisamente Sergio como invitado. A su paso por el ‘photocall’, Pilar no dudó en intentar hablar con él, protagonizando un llamativo momento que no nos hacía pensar qué iba a ocurrir años después.



El vídeo del flirteo entre Pilar y Sergio antes de que empezaran a salir

«Hola Sergio, ¿habéis venido todos juntos?», le preguntaba Pilar. «No, no, con mi hermano solo», le contestaba el futbolista. Segundos después le preguntaba sobre el grupo de música ‘Andy y Lucas’, preguntándole por la identidad de cada uno de ellos. Sergio, muy simpático, no dudó en contestar a Pilar. «Una pregunta Sergio, que digo yo que como no has venido con novia, te puedo acompañar yo…», le preguntaba en 2008 Pilar a Sergio, a lo que el futbolista contestó: «Vale, pasa», decía divertido.

Este momento se conoce ya como el primer encuentro que tuvieron Sergio y Pilar antes de tomar la decisión de empezar una relación de amistad, que poco a poco se fue convirtiendo en amor. De hecho, volvieron a coincidir en 2012 durante una gala que se celebró para homenajear a la Selección Española de Fútbol por ganar la Eurocopa. Desde este momento surgió una amistad, que hizo que la pareja se reencontrara en otras ocasiones. En septiembre de ese mismo año, Pilar fue vista saliendo del domicilio de Sergio Ramos. En 2013 tomaron la decisión de confirmar su relación a través de las redes sociales.

Acaban de dar la bienvenida a su cuarto hijo

Y unos años después, la pareja no puede ser más feliz. Dieron la bienvenida a su cuarto hijo, Máximo Adriano, el pasado 26 de julio, una gran noticia que no dudaron en compartir en sus redes sociales: «Inmensamente felices de poder presentaros a Máximo Adriano. Ha nacido a las 18:56 h y ha pesado 3,270 kg. Gracias por estar siempre, @sergioramos. ¡Te quiero! ❤🖤❤», escribían emocionados.