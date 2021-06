El hijo de Isabel Pantoja ha anunciado feliz y orgulloso que ya se encuentra su hijo Fran en casa después de la polémica que giró en torno a la celebración de su Primera Comunión.

Kiko Rivera está viviendo una de las etapas más duras de su vida en lo que se refiere al ámbito familiar. Sin embargo, acaba de recibir la mejor de las visitas, que le ha alegrado estos días de tristeza. Y es que después de unas semanas duras en las que se ha visto envuelto en varias polémicas, el dj tiene ya a su hijo Fran en casa. Y ha sido él el que ha compartido la gran noticia.

Desde su casa de Castilleja de la Cuesta, Sevilla, Kiko Rivera ha compartido una imagen desde su despacho. Inmerso en sus compromisos de trabajo, el dj ha aprovechado un momento para compartir una tierna foto y anunciar que su hijo Fran, que nació fruto de su relación con Jessica Bueno, ya está con ellos en casa.

«Ya está mi príncipe en casa», ha escrito el dj emocionado. Su hijo Fran no ha dudado en entrar en el despacho de su padre para estar un rato con él. Eso sí, se ha puesto a hacer sus cosas para no molestar a su padre. Kiko Rivera no puede estar más feliz de tenerlo en casa después de toda la polémica que suscitó la celebración de la Primera Comunión de su hijo en el norte.

Kiko Rivera ya tiene a su hijo Fran en casa tras su Comunión

Kiko Rivera puede ahora estar con sus tres hijos durante unos días. El pequeño Fran llegó a Los Morales, Sevilla, hace unas semanas, cuando su madre y el marido de esta, Jota Peleteiro, regresaban del norte para dar la bienvenida a su hijo Alejandro en Sevilla. Mientras llega ese momento, disfrutan de sus vacaciones de verano en la capital hispalense. La cercanía ha permitido al pequeño reunirse con su padre y sus hermanas durante unos días.

Después de lo que explicó Jessica Bueno, ahora podría ser el momento de celebrar una fiesta por su Primera Comunión con su familia paterna. Mientras se conoce si al final harán algún evento, lo cierto es que el pequeño Fran se puede poner al día un tiempo con su padre, al que adora, y con sus hermanas, Ana y Carlota.

El pequeño Fran puede pasar unos días con sus hermanas

La llegada de Fran a casa de su padre llega apenas unos días después del revuelo mediático que provocó la celebración de su Primera Comunión en el norte de España y con la poca asistencia de miembros de su familia paterna. Hace tan solo una semana que Kiko Rivera y Jessica Bueno se reencontraban con motivo de la comunión de su hijo. La celebración tuvo lugar en Bilbao donde reside la modelo junto a su marido, Jota Peleteiro. Pronto se convirtió en noticia, entre otros aspectos, por las destacadas ausencias por parte del clan Pantoja.

Durante una de sus últimas entrevistas, el hijo de Isabel Pantoja subrayaba que la relación es más que cordial: «Me llevo maravillosamente bien con ella». Además, aprovechaba para quitar hierro al asunto sobre las posibles discrepancias en la organización de la comunión: «Va a ser la madre de mi hijo siempre», afirmaba de forma tajante. Kiko Rivera ha dejado claro que deseaba que todo estuviera tranquilo como lo ha estado hasta ahora. Sin mayores problemas. La principal razón es la «felicidad del niño». Añadía que no ha tenido ningún incidente con Jessica Bueno y reafirmaba sus palabras asegurando que las decía desde el corazón.