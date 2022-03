Mónica Pont habla del camino que hemos recorrido a lo largo de estos años: «Yo creo que hemos avanzado muchísimo si nos comparamos con nuestras madres o abuelas sin ir más lejos. Antes la mujer se quedaba en casa preparándole la comida o la cena al marido, haciendo ganchillo o cuidando de los hijos y la profesión más conocida por aquel entonces era ser “ama de casa”. En cambio ahora la mujer, en ocasiones, es la que sustenta a la familia, tiene puestos de trabajo y salarios mejores que muchos hombres, y cuidan además de sus hijos».

Sin embargo, asegura que todavía nos queda bastante por conseguir: «Sobre todo en algunos países menos evolucionados en el tema de la igualdad y donde el machismo sigue estando presente. Cuesta mucho cambiar las mentes de algunos hombres cuando se trata de un tema cultural y educacional». La actriz asegura que «el derecho por el que más debemos luchar es seguir consiguiendo puestos de trabajo y salarios igual al de los hombres y que no nos puedan discriminar por ser mujer, por nuestro físico o nuestro modo de vestir».

Mónica Pont confesa que ha sufrido «por el hecho de ser mujer, con la profesión que tengo y por ser rubia y medir 1.80. Recuerdo momentos de estar en una mesa rodeada de empresarios importantes y hacerme sentir un auténtico florero, donde mi opinión acerca de según qué temas no era importante y por el hecho de ser actriz no valorar mi trabajo. Más bien menospreciarlo y escuchar frases despectivas hacia este tipo de profesión. Y con el tema de la altura te diré que me he sentido muy acomplejada en muchas ocasiones porque ellos eran más bajitos y frases como “ gigantona “ , “jirafa “ , “ caballota”, he tenido que sentir. Hombres acomplejados que no me dejaban ponerme tacones porque decían me veía demasiado alta al lado de ellos. Siempre he tenido complejo por ello y muchas veces he bajado la cabeza y me intentaba hacer más pequeña pero ahora ya no. Tengo demasiada personalidad con loa años y me vale un pito , cuando me dicen hay que alta eres, ¿sabes qué les contesto ? Será que tú eres pequeño», nos desvela.