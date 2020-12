La colaboradora ha revelado en ‘Sálvame’ que el bailarín le pidió ayuda económica en el pasado.

Este jueves en ‘Sálvame’ se ha hablado de la noticia de la semana: la detención de Rafael Amargo. Los colaboradores del programa han comentado en sus respectivos sillones distintos detalles de las adicciones del bailarín, así como sus vaivenes en el terreno profesional o las veces que ha pedido dinero.

Belén Esteban: «A mí una vez me pidió dinero y me lo devolvió»

María Patiño contaba que el granadino arrastra desde hace muchos años y que, además, debe dinero a sus exempleados de su compañía. La periodista ha señalado que «hay audios de una agresividad, y sé de lo que estoy hablando, por parte de Rafael Amargo, que cuando le van a pedir que paguen esas deudas, que la manera de reaccionar de este chico es para ponerle una denuncia en comisaría». Además, ha revelado que ha tenodo problemas con él porque «durante años iba contando las deudas que tenía. Yo veía a un Rafael Amargo con la gente cómo se comportaba en las fiestas, y lo dicharachero que era, pero yo sé la cara que tiene Rafael Amargo porque la he vivido yo. Es un hombre con un carácter muy temperamental. No permite que nadie le diga las verdades, como que no paga ni a sastres, ni a coreógrafos, ni a actores. Y cuando van a reclamar su deuda tiene una reacción desmedida».

Tras escuchar a su compañera, Belén Esteban ha dejado claro que Rafael Amargo es un hombre que paga sus deudas. Y es que hace unos años, el artista le pidió dinero prestado. «A mí una vez me pidió dinero, yo se lo di y él me lo devolvió», ha relatado. No ha querido desvelar la cantidad exacta que le dejó, pero ha destacado que no tuvo ningún problema con él. Hace mucho que tiempo que no se ven, así que ya no sabe cómo está, «pero tengo que ser justa con él porque él me devolvió dinero», ha añadido.

Este jueves, los padres de Rafael Amargo se han mostrado muy nerviosos al encontrarse con las cámaras de televisión. El padre del artista, visiblemente alterado, llega a increpar a los reporteros que le hacían preguntas sobre la detención de su hijo: «Sé que estáis haciendo vuestro trabajo, pero os equivocáis con los que decís», contestaba. Según han revelado a SEMANA fuentes cercanas a la familia, los progenitores del bailarín están viviendo horas de angustia. Están muy preocupados por su hijo, que ya lleva dos días privado de su libertad.