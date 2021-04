Hablamos con un amigo de Ortega Cano y Rocío Jurado sobre la personalidad del diestro y nos revela en exclusiva dos detalles muy sorprendentes.

El relato de Rocío Carrasco hablando sobre su vida más íntima está trayendo al presente a todos aquellos que en su día fueron importantes para ella o los suyos. Entre ellos, José Ortega Cano, sobre el que llegó a decir que había sido un error que se casara con su madre. Aunque todavía quedan por emitirse más episodios en las próximas semanas, lo cierto es que en redes sociales hay quien tiene dudas sobre él tras estas palabras. Pocos entienden por qué lo dijo si el diestro siempre ha insistido en su amor por ella. Con el fin de conocer cómo se comportó el torero cuando estaba casado con ‘La más grande’, así como en los meses posteriores a su fallecimiento, SEMANA ha charlado con un amigo íntimo de la pareja. Alguien que hace tan solo unos días recibió un mensaje por parte de Ortega Cano.

Ortega Cano habla de Antonio Montiel como «un amigo del alma». Han sido muchos los momentos que ambos han vivido, por lo que mutuamente se tienen un profundo cariño. Su amistad vivió sus mejores años cuando Rocío Jurado todavía estaba viva, sin embargo, eso no evitó que el torero tuviera dos detalles muy bonitos tras la muerte del artista. Así nos lo revela el pintor malagueño a esta revista, datos que quizás resultarán sorprendentes para la audiencia. «Ortega Cano es un hombre muy entrañable y muy cariñoso. Fíjate hasta qué punto que cuando Rocío se muere a principios de junio de 2006, a los pocos días, el día 13, era mi santo, San Antonio. Como éramos muy amigos Rocío y yo, Ortega me mandó un telegrama y me dijo «Rocío desde el cielo me pide que te felicite por el día de tu santo. Yo me quedé sin palabras», dice el retratista en conversación con esta revista.

No fue el único momento que emocionó a Montiel. Consciente del cariño que este prestigioso pintor sentía por Rocío, Ortega Cano de nuevo quiso tener un bonito gesto con él. «Para Navidad hice el christmas solidario del cáncer y quise homenajearla a ella. Él compró 1500 christmas y me mandó una cesta de Navidad con todos los CDs que había en el mercado de Rocío. Conmigo siempre ha sido encantador», continúa Montiel. Solo tiene buen recuerdo y buenas palabras hacia él, por lo que está deseando verle y recordar muchas de las anécdotas que en su día vivieron. Sobre Rocío Jurado también guarda un excelente recuerdo y es que eran grandes amigos, lo que llevó a la artista a despojarse ante él de cualquier postureo. «Era muy especial, tenía muchísima gracia y era muy cercana. Eso sí, Rocío Jurado tenía una gran inseguridad. Siempre buscaba la aprobación del resto», explica Antonio.

Con un miedo atroz a los escándalos, Rocío Jurado, según su entorno, no estaría satisfecha con la polémica que se ha generado en torno a su familia. Con una distancia más que evidente entre varios de los que componen el clan Jurado, Rocío Carrasco sí está segura de que a su lado tendría a su madre, una afirmación que no todo el mundo tiene claro.