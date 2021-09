La colaboradora ha despejado todas las dudas sobre un tema que ha generado un gran interés en las últimas semanas.

Las últimas semanas mucho se ha hablado sobre un posible acercamiento entre Gloria Camila Ortega y Rocío Carrasco. Todo como consecuencia de las confesiones que esta última realizó en su sonado documental que podrían haber calado en su hermana. Tras un tiempo de incesantes rumores y muchas especulaciones, por fin, sabemos qué hay de verdad en todo este asunto. Terelu Campos ha despejado las dudas sobre si ambas han acercado posturas recientemente.

La colaboradora ha confirmado tajante durante su intervención en ‘Viva la vida’ que no ha existido un acercamiento. «Si hubiera sido así yo tendría conocimiento», ha explicado a la audiencia sobre un tema que ha generado mucho interés y que atañe a su buena amiga Rocío Carraco. Asimismo se pronunciaba sobre unas declaraciones que realizó Alejandra Rubio recientemente sobre Gloria Camila donde esta dejaba a entender que la joven estaba abierta a una reconciliación. Terelu ha subrayado que su hija hace tiempo mantuvo una conversación con Gloria Camila, pero entonces no se había emitido aún el documental. «Ellas han podido hablar algo y por la conversación Alejandra ha entendido que esta no tenía un rechazo hacia su hermana. No existía entonces la docu-serie», señalaba.

Por su parte, Ana María Aldón también ha ido en la misma línea que Terelu Campos explicando que ella no tiene conocimiento de que hayan aproximado posturas. «Creo que no habido un acercamiento, pero esto es lo que yo creo», ha asegurado intentando ser cauta. También ha incidido en que no es que nadie se lo hubiese confirmado sino que estaba trasladando su modesta opinión. «Si lo hubiese, hay que considerar que es su hermana. Aunque que yo sepa no hay acercamiento».

Alejandra Rubio siembra la duda

Hace tan solo unas semanas que unas declaraciones de Alejandra Rubio generaron cierta repercusión y se vieron como un posible acercamiento entre Gloria Camila Ortega y Rocío Carrasco. Dijo que la hija de Ortega Cano «nunca se ha creído del todo a Antonio David Flores y cuando ha visto el documental… Ojalá el acercamiento sea real». Explicaba que creía que la joven tenía ganas de volver a retomar la relación con Rocío Carrasco. «Mi opinión es que sí que le gustaría un acercamiento con su hermana. En general sabe que hay muchas cosas en las que le han mentido y ahora lo ha visto».

Ahora Terelu ha matizado estas declaraciones realizadas por su hija reconociendo que esta había entendido por una conversación que mantuvo hace tiempo con Gloria Camila que no tenía rechazo por su hermana. Ha insistido en que no ha existido por el momento ningún paso al frente en el que hayan aproximado posturas. También ha recalcado que de lo contrario ella estaría al tanto del tema.