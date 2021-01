La hija de Raquel Bollo ha aprovechado el fin de semana para irse a la nieve y practicar por primera vez en su vida un deporte de invierno. Pero no todo fue de color de rosa, Alma Cortés Bollo también sufrió caídas.

Alma Cortés Bollo ha encontrado el momento perfecto para viajar hasta Sierra Nevada y practicar por primera vez el snowboard. Aunque se encuentra en plena época de exámenes en su carrera de Derecho, la hija de Raquel Bollo ha querido desconectar y practicar por primera vez este deporte, al que parecía tener respeto.

«Primer contacto con la nieve ❄️ Todo no es lo que parece, todo iba bien (me sentía súper pro) hasta que… deslizad y vedlo 😂», escribe Alma Cortés junto a varias imágenes de su primer día practicando este deporte de nieve. Las fotos demostrando que no se le da tan mal las ha acompañado con un vídeo en el que la vemos sufrir una caída.

Pero que no cunda el pánico. Alma, que todavía está haciendo sus primero pinitos en la nieve, va bajando la cuesta de una pista que no es para nada pronunciada. Mientras una amiga la graba, vemos a la joven ir muy lenta por precaución. En un momento dado se desconcentra y se cae. Tras el percance, mira a la persona que la graba y se ríe, dejando claro que se encuentra bien.

Alma Cortés comparte su divertida caída en la nieve

Vídeo: Instagram.

Alma Cortés parece que nunca ha sido de practicar este tipo de deportes, pero el hecho de que quiera probar cosas nuevas, ha llevado la joven a dar el paso. De hecho, actualmente Andalucía está cerrada por provincias, por lo que la única forma de justificar este viaje de ocio es mostrando los forfait (el abono deportivo que permite esquiar en las estaciones de esquí).

Pero durante este viaje no solo está disfrutando de jornadas en la nieve. También ha encontrado huequitos para disfrutar de comidas y cenas muy ricas, que ella misma ha mostrado a través de las redes sociales. No hay nada como reponer fuerzas después de un intenso día de deporte.

Ha sido un fin de semana intenso, pero ya tocaba volver a la realidad. Y es que Alma Cortés empieza en apenas unos días los exámenes. De hecho, este lunes anunciaba que ha sido «un lunes muy lunes». Ha aprovechado el día para estudiar y «deshaciendo maletas» después de su viaje a Sierra Nevada.

Todo hace indicar que acudió a la ayuda de su madre para poder irse de viaje de fin de semana. Y es que su hija no aparece en ninguna de las publicaciones que ha compartido, por lo que podría haber aprovechado para dejarle a la pequeña a Raquel Bollo, que por supuesto estaría encantada de estar con su nieta.

Siempre cuenta con la ayuda de su madre

Alma Cortés ya le dedicó unas bonitas palabras a su madre. Aunque no es muy habitual en ella contar ciertos aspectos de su vida privada, en esa ocasión hizo una excepción y le regaló una dedicatoria preciosa: «Te amo con todo mi ser, el cual me distes tú. La vida no me ha podido regalar una mejor madre, lo tienes todo ❤️ Sabes que para mi eres la persona fundamental en mi vida y para nuestra personita pequeña también porque no tiene una madre, contigo ella tiene dos», le hizo saber.