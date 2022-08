Mientras que se decide el futuro de Marco Asensio en el Real Madrid, su pareja y futura mujer, Sandra Garal, es su mejor apoyo. La incertidumbre está instalada en su día a día, pues en este momento no se sabe si continuará en el equipo o por el contrario lo abandonará. «No sé nada nuevo de Asensio, sólo que está valorando su situación. El día 2 de septiembre todo estará aclarado y si se queda será un jugador importante y estaré encantado, porque el año pasado aportó mucho al equipo y esta temporada también lo haría», decía su entrenador este fin de semana. Con muchas dudas sobre la mesa, hay quien plantea la posibilidad de que ambos hagan las maletas y vuelen fuera de nuestro país, más aún si se tienen en cuentan las palabras de la arquitecta hace solo unos días. «No estoy en el momento más feliz de mi vida, pero estoy preparándome porque sé que ya mismo llega», reveló la joven en sus redes sociales. Es precisamente ahí donde hemos encontrado dos imágenes que llaman poderosamente la atención, pues su antes y después es evidente. Con una diferencia de 5 años entre la foto de la izquierda y la derecha, analizamos en detalle cómo y cuánto ha cambiado esta guapísima WAG.

Aunque tiene una belleza innegable, hay algunas modificaciones en sus facciones. Así lo asegura Lola Sopeña, directora de Lola Sopeña Medicina y Cirugía Estética: «Tras observar las fotos vemos claramente que nuestra protagonista, a pesar de ser una mujer muy bella, ha recurrido a un tratamiento cada vez más de moda que es la armonización facial«. Este retoque en el que confían tantos famosos en nuestro país consiste en «armonizar los rasgos del rostro mediante la infiltración de uno o varios productos (generalmente Acido Hialurónico y/o Hidroxiapatita Cálcica) para hacerlo más atractivo sin haber sufrido grandes cambios». Con él podría haber cambiado «su mandíbula, pómulos, nariz…». Aunque lo que más llama la atención es el aumento de labios con el que habría aumentado su volumen y, por ende, su forma.

Los labios, su cambio más evidente

Sandra Garal, novia de Marco Asensio, es muy activa en el universo 2.0, donde tras cuatro años juntos ha conseguido más de 300.000 seguidores, por lo que muchos usuarios de Instagram están pendientes de ella. La joven de 28 años suele compartir fotos junto al futbolista, imágenes de sus viajes o de sus looks, no obstante, cuando se echa la vista atrás es cuando se aprecia un cambio evidente en su físico. Y es que, además de lo anteriormente mencionado, Sandra Garal podría haber eliminado sus ojeras también en la armonización facial: «Con infiltración de un ácido hialurónico específico. Es habitual rematar la armonización con un Skinboster (infiltración de hialurónico no reticulado para alta nutrición el la piel, lo que mejora su elasticidad y estructura)».