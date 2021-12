Gloria Camila es ya una de las caras conocidas de la televisión y de las redes sociales. Esto le ha servido a la hija de Ortega Cano y Rocío Jurado para convertirse en un reclamo para algunas marcas de moda y también para productos de belleza. Pero no es lo único de lo que disfruta la joven, que tiene ya más de 834.000 seguidores en Instagram. Y es que ha llamado también la atención de algunas clínicas de belleza que hacen tratamientos y retoques estéticos.

Hasta ahora, Gloria Camila había optado por la naturalidad y no había querido hacerse retoques, algo que sí lleva haciendo durante años su sobrina, Rocío Flores. Sin embargo, la propuesta de una clínica de estética parece haberle cautivado. Y es que se ha apuntado a un tratamiento para hidratar sus labios.

En un vídeo que ha publicado tanto la clínica como la propia Gloria Camila, vemos a la joven recibiendo las indicaciones del personal de la clínica. Después de firmas unos documentos, la joven se hace una serie de fotos para ver cómo quedan sus labios en su rostro y estudiar así cómo prodecer para la inyección de ácido hialurónico.

Gloria Camila se atreve con su primer retoque estético: el resultado

Vídeo: Instagram.

Pero, ¿en qué consiste el tratamiento al que se ha sometido Gloria Camila? La joven se ha decidido por un relleno de labios con ácido hialurónico, uno de los tratamientos más demandados en el mundo de la estética. Es el mejor retoque para darle forma y volumen a los labios. Este ácido combate también las líneas de expresión y consigue hidratar los labios del que se somete a este tratamiento.

Gloria Camila se ha puesto en manos de una experta de una clínica de estética para inyectarse ácido en las comisuras de sus labios. Se aplica al ácido respetando la línea de los labios para que el resultado sea lo más natural posible. La joven ha conseguido con unos pinchacitos retocar sus labios y también propociarlos de hidratación.

Este es el antes y el después del tratamiento de Gloria Camila

«La hidratación con ácido hialurónico Se realiza en apenas 10 minutos y consiste en infiltrar una pequeña cantidad de ácido hialurónico de baja densidad. A pesar de que el ácido hialurónico contiene lidocaína se suele realizar bajo anestesia local», detalla la clínica en la que Gloria Camila se ha hecho el tratamiento junto a una imagen que muestra el antes y el después.

Según detallan, este tratamiento tiene varios beneficios: «Mejora la hidratación de los labios dándoles un aspecto más luminoso. Ayuda a la generación de colágeno. Elimina las arruguitas de las comisuras. Resultados naturales. No aumenta el volumen. No es relleno. No provoca inmovilizaciones ni reacciones adversas». Y parece que Gloria Camila ha quedado encantada.