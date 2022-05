Hace tan solo unos días se la pudo ver disfrutar junto a Gloria Camila en la Feria de Abril, por lo que nada hacía presagiar el ‘infierno’ que estaba viviendo. Sin especificar ni tampoco querer entrar en detalles acerca del problema de salud que tiene, Desiré Cordero ha publicado una imagen que ha hecho saltar todas las alarmas. En ella la modelo aparece llorando y asegura que está cansada de tener que ir a urgencias sin que le den ninguna solución aparente: «Me voy a urgencias por 39447473 en cinco meses. Me despido unos días de aquí». Estas palabras reflejan el mal momento que atraviesa la joven, un storie que, sin duda, ha preocupado a sus seguidores.

Vestida de manera informal y con unas gafas que cubren sus ojos, pero no las lágrimas que comenzaban a brotar por su mejilla, Desiré deja ver que está mal. No tiene ganas de dar explicaciones y por ello desaparecerá de las redes sociales hasta que se sienta con fuerzas para retomar con normalidad su cuenta. Eso sí, a comienzos de abril relató los altibajos que había sufrido, dejando claro que cuando la salud te golpea, te das cuenta de lo importante que es estar bien y lo poco que a veces se valora. «Qué mal se está cuando se está mal. No sé cuántos días llevo pero perfectamente habrá podido pasar mes y medio desde que me dio gripe y volví a recaer con bronquitis, dos días yendo al hospital, fiebre y todo lo que conlleva… una llora y está de lo más débil… y cuando estoy así solo pienso en mi familia y amigos , en las personas que me cuidan constantemente porque ¿qué es la vida sin eso? Nada», escribió.

Desiré en ese momento se mostró desesperada, pero confiaba en que pronto podría dar con algún medicamente o tratamiento que le hiciera mejorar. Sin embargo, siempre volvía a la casilla de salida. Una situación desesperante ante la que no solo se quiso sincerar con sus seguidores, sino ante la que les hizo reflexionar. «Quería reflexionar sobre la salud que es lo más importante que tenemos, pero no nos damos cuenta ni la valoramos cuando la tenemos…cuídense, cuídense mucho y tened cerquita a las personas más importantes para que os den todo el amor que uno necesita en esos momentos. No sé la razón por la que me salió esto, pero espero que os ayude», dijo la maniquí.

Desiré Cordero cuenta con 282.000 seguidores y, de hecho, han sido muchos de ellos los que durante este tiempo le han mandado mensajes de ánimo y cariño. Tanto rostros conocidos como anónimos le han deseado una pronta recuperación y que suba ese estado de ánimo que tanto se ha resentido.