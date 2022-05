El 21 de mayo de 2021, unos días después de que se cumpliera el primer aniversario de la muerte del joven Álex Lequio, Ana Obregón recibía un fuerte golpe al tener que darle su último adiós a su madre, Ana Obregón Navarro. Una fuerte pérdida que dejó sumida a la actriz en una profunda tristeza y por la que le ha tenido que pedir perdón en varias ocasiones por no encontrar las fuerzas necesarias para llorar su muerte. En el día que se cumple el aniversario de su muerte, la presentadora de televisión le ha dedicado unas desgarradoras palabras a su progenitora.

«Hace un año que nos dejaste. Gracias por ser mi ejemplo de madre, generosidad y amor. Echo tanto de menos a mi mejor amiga y mi cómplice», comienza a escribir Ana Obregón junto a una antigua imagen en la que podemos verla junto a su madre completamente radiantes frente al mar. La actriz echa de menos a su madre y reconoce que sigue sumida en un profundo duelo por la pérdida de su hijo, algo que le ha impedido llorar la muerte de su progenitora.

«Por favor, perdóname. Sigo sin tener fuerzas de entrar en tu duelo. Pero sé que cómo eres madre me comprendes mejor que nadie. Maldito mes de mayo. El mes en el que mi mundo se tiñó de rojo», describe. Cabe recordar que Álex Lequio fallecía el 13 de mayo de 2020, con tan solo 27 años, a causa del cáncer que le había sido diagnosticado. Por último, Ana Obregón ha sobrecogido a todos después de asegurar que su padre está invadido por la nostalgia y está contando los días para encontrarse con el amor de su vida. «No te preocupes que estoy mimando mucho a papá, aunque está deseando irse contigo. Cuida de mi niño, no le dejes solo. Te quiero desde siempre y para siempre», asevera.

Una desgarradora carta que a los pocos minutos se llenaba de cariñosos comentarios por parte de aquellos que más quieren a Ana Obregón. La actriz ha encontrado en sus redes sociales la mejor manera de explicarle a todos lo que siente y cómo se encuentra tras hacer frente a la pérdida de su pequeño del alma.

No es la primera vez que pide perdón a su madre

Hace unas semanas, en el día en el que se cumplían once meses de su fallecimiento, Ana Obregón recuperaba una antigua foto con sus padres en un hotel de Nueva York para pedirles perdón. «Llevaba más de un año estudiando en la escuela de arte de dramático en la ciudad que nunca duerme. Pero lo importante de este momento es decirte, Mamá, que siempre fuiste mi cómplice para que consiguiera mi sueño de ser actriz. Te pido perdón por no llorarte lo que mereces, pero tú también eres Madre y sé qué entiendes el motivo de mis lágrimas. Hoy hace 11 meses que nos dejaste. Has sido la mejor madre y la mejor amiga. Con amor infinito pensé que te gustaría recordar este momento…allá donde estés cuidando de mi Aless», escribía entonces.

