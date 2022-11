Hacía mucho que no sabíamos de ella puesto que tomó la decisión de alejarse del foco mediático. Ahora, Techi, la que fuera novia de Kiko Rivera, ha reaparecido y ha compartido con todos un brutal y dramático testimonio en el que confirma que le han diagnosticado trastorno bipolar. La que fuera concursante de ‘GH VIP’ también ha reconocido que hace poco estuvo ingresada en la clínica Lopez Ibor de Madrid.

Este sábado, Techi se ha abierto en canal con ‘Socialité’ y ha compartido su desgarrador testimonio sobre su salud mental. Cuenta que lo hace para dar visibilidad y así ayudar a otras personas que se encuentren en la misma situación. «Tengo trastorno bipolar, llevo cuatro años pasándolo muy mal. Esto no es cambios de humor, es ser maniaco depresivo. Escucho voces. Tengo una discapacidad del 60%«, cuenta. La que fuera pareja de Kiko Rivera insiste en que «se pasa muy mal psicológicamente» y que, aunque sufre depresión desde los 15 años, es ahora cuando le han puesto nombre a lo que le ocurre.

Su vida ya no es como cuando la conocimos en ‘GH VIP’, ahora ha dado un giro radical. «Tengo que estar medicada», revela y reconoce que su aumento de peso es debido a esto. «Engordo un poco y no piso un plató de televisión porque me da vergüenza. No puedo», relata. Además, le da las gracias a su madre por estar con ella ante este difícil momento, puesto que es su progenitora quien le ayuda con su hijo. «Cuando estoy en depresión mi madre me tiene que ayudar con mi hijo. Cuando estoy eufórica, estoy alterada», insiste.

En su duro testimonio, Techi también revela que hace unas semanas tuvo que ingresar en la clínica López Ibor: «Me vino muy bien, no es mi primer ingreso». «Es tan difícil de llevar que te cuesta abrirte con las personas. Siento que me encantaría poder ayudar a otras personas y siempre me viene bien que te puedan ayudar a ti«, asevera.

Así compartió su desgarrador testimonio

Previamente, Techi Cabrera utilizó sus redes sociales para explicar el motivo de su desaparición. Fue entonces cuando confesaba lo mal que lo estaba pasando y lo mucho que estaba luchando para salir del pozo en el que se encuentra. «Tengo trastorno bipolar y es muy difícil mi convivencia junto a ella, pero me considero una persona fuerte y solo lucho, lucho y lucho cada día. Cuando las voces vienen…tener que escuchar voces que no son reales, volverte loco a comprar compulsivamente, estar eufórico, estar deprimido. Unos picos muy fuertes. Eso es el trastorno bipolar. Eso y mucho más», no obstante tomaba la decisión de eliminar esta reflexión minutos después.