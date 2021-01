El actor Miguel Herrán ha preocupado a todos con un mensaje en el que dice estar «decepcionado» con él mismo y que está en pleno proceso destructivo. Esto ha preocupado a todos, incluso a Úrsula Corberó y otros compañeros de profesión

Miguel Herrán podría decirse que lo tiene todo y es que además de juventud y un cuerpo de infarta aplaudido por millones de personas de todo el mundo, su fama traspasa fronteras y su fortuna le hace sombra tras su trabajo en ‘La casa de papel’ o ‘Élite’, por ejemplo. Sin embargo, el actor está atravesando un delicado momento personal que, pese a no decirlo con claridad, ha querido compartir con sus seguidores. Lo ha hecho con un mensaje publicado en las redes sociales que ha preocupado, y mucho, a todos aquellos que le quieren y tienen un vínculo con él, así como a sus fans y es que el dramatismo que se desprende en sus líneas ha dejado a todos con el corazón en un puño, incluso a sus compañeros de reparto como es Úrsula Corberó.

“Seis días han sido suficientes para destrozarme. Ya no quiero hablar. Ni comer. Me he parado en mi momento más constructivo y se ha vuelto destructivo. Estoy decepcionado conmigo. Quiero ser mejor persona”, publicaba Miguel Herrán, preocupando con ello a todos sus seguidores al confesar el delicado momento personal que, a modo de huracán, ha dejado sus emociones desordenadas hasta el punto de no saber muy bien en qué punto se encuentra. El actor lo hace añadiendo más dramatismo al asunto, dado que no solo su mensaje ha alarmado a todos, sino que además ha acompañado estas palabras con imágenes de él con los ojos repletos de lágrimas.

Tal y como él mismo explica, la primera fotografía que ha compartido corresponde al “primer día nada más recibir la noticia de que me tenía que quedar en casa. Triste, pero contento. Dominando las emociones”, decía. Eso sí, la moneda tenía una doble cara y en su caso esta llegaba plagada de lágrimas: “La segunda es del día seis. No soy capaz de controlar absolutamente nada”, se quejaba el actor, que dejaba a sus seguidores y amigos muy preocupados, sin saber muy bien qué hacer para consolarle ante un torbellino de emociones que no es capaz de mantener bajo control.

Ahora bien, Miguel Herrán lanza este mensaje desesperado de auxilio a la vez que asegura que está bien y que este mensaje que tanto revuelo ha despertado en las redes sociales es “tan solo una reflexión que quería compartir”. No es de extrañar que esta vorágine de sentimientos haya despertado la curiosidad de miles de personas en todo el mundo, pero quizá más relevante sea que su compañera de reparto en ‘La casa de papel’, Úrsula Corberó, también haya querido socorrer a su amigo: “Ay bebé, pero por qué lloras…”, le preguntaba la actriz, que quiere saber qué está sucediéndole para así ponerse manos a la obra y ayudarle en la medida de lo posible. También la actriz Aurora Carbonell ha mostrado su preocupación, aunque ella se aventura a darle algunas lecciones para ver si puede consolarle en su peor momento personal: “Se aprende cayendo, de eso se trata, y luego hay que levantarse. El viaje de conocerse a uno mismo nunca acaba”. Mensajes de amigas que se mezclan con otros miles de seguidores que le preguntan qué le ha sucedido y, sobre todo, si está bien.