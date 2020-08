Marta López recibió este pasado jueves la peor de las noticias al enterarse de que Mediaset prescinde de ella como colaboradora y ya ha tenido una reacción, clave para evitar que reciba críticas.

No han pasado ni 24 horas que Mediaset anunciara que despedía a Marta López como colaboradora de los diferentes programas de televisión en los que participaba cada semana. Ha sido la noticia más sorprendente de la semana y aunque ella ha preferido no hacer mención a lo ocurrido de manera pública, la ex gran hermana sí que ha tenido ya una reacción para evitar de recibir críticas.

La colaboradora poco después compartía una publicación en su perfil, sin hacer mención al comunicado que ha hecho público Mediaset anunciando que prescinde de ella por su conducta irresponsable. Parece que Marta prefiere enfrentarse a este momento tan complicado en la soledad, sin querer hacer mención a la decisión de la cadena.