La ruptura de Michu y José Fernando ha derribado cualquier resquicio de paz que existiera en la familia de Ortega Cano. Ni habrá boda ni de momento reconciliación a la vista, más aún si se tiene en cuenta que la de Cádiz tiene, según apuntan algunas voces, una doble vida desde hace aproximadamente un año. No solo habría tenido encuentros puntuales con un joven llamado José, sino que su historia estaría más que afianzada a espaldas del padre de su hija. Acusación tras la que Michu ha estallado en sus redes sociales, pues no da crédito a lo que está escuchando. «Lo más fácil es querer dejarme mal y no darme voz para tapar. Habla una persona justo lo que quieren vender, pero esa persona ni da la cara ni sabe quién es el testimonio. ¿A eso hay que darle veracidad? Enhorabuena por el montaje», ha dicho en sus redes.

Michu desmiente que ella ha engañado a José Fernando, no obstante, no ha sido su único movimiento en las últimas horas. La expareja del hijo de Ortega Cano cargaba este fin de semana contra Ana María Aldón, ya que no está de acuerdo con que ella revele ciertos detalles de su relación sentimental. «Que no se metan en mi relación, porque como me meta yo en las suyas…», advirtió Michu. Estas palabras lejos de pasar desapercibidas cabrearon a Ana María, que se las tomó como una amenaza ante la que no se iba a amedrentar. La colaboradora de ‘Viva la vida’ mantiene que su relación funciona a la perfección y que no tiene nada que ocultar, por lo que da luz verde a Michu para que abra el cajón.

Varios han sido los ataques que se han dedicado en los últimos días entre varios miembros del clan de Ortega Cano y Michu, lo que lleva a pensar que las aguas no se templarán, al menos, próximamente. La propia Gloria Camila aclaraba hace tan solo unos días que su hermano, de momento, no tiene fecha de salida del centro en el que permanece desde hace varios años, lo que hace imposible que Michu y José Fernando se casen en los próximos meses, tal y como ella misma explicó frente a los medios. «Todavía no hay fecha de salida de mi hermano, no sé de dónde se sacará ella la fecha. Es un poco mentira lo que os ha vendido», aseguró la hija del diestro. A pesar de que Michu dio por hecho su enlace e incluso habló sobre la posibilidad de invitar a Rocío Carrasco, poco después fue desmentida por el entorno de José Fer, quien se llevó las manos a la cabeza y la desmintió públicamente.

El día a día de José Fernando es positivo y evoluciona favorablemente, lo que lleva a pensar que próximamente gozará de un permiso que le permita salir del centro psiquiátrico San Juan de Dios. A su lado seguirá teniendo a sus familiares más cercanos, quienes no le han soltado de la mano desde que ingresara en el 2017.