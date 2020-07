La presentadora de ‘Ya es mediodía’ y ‘La Casa Fuerte’ ha pasado por uno de los años más complicados e intensos en el terreno profesional y ahora solo piensa en poder pasar unos días de relax.

Sonsoles Ónega no puede estar más feliz con la etapa profesional tan intensa que ha tenido en los últimos meses. Está al frente desde hace unos años el programa ‘Ya es mediodía’, pero la cadena ha confiado en ella también para presentar por primera vez un reality de televisión, ‘La Casa Fuerte’, que ponía su fin el pasado domingo con Yola Berrocal y Leticia Sabater como ganadoras.

Ha sido un año intenso para Sonsoles Ónega, que ahora se decanta por echar el freno y disfrutar de unas merecidas vacaciones. Ese es su principal deseo cuando acabe la temporada de ‘Ya es mediodía’. Ella misma lo explicaba a la salida de las instalaciones de Mediaset.

«Ya se ha acabado el programa. El balance que hago de este año es muy positivo», comienza diciendo muy feliz por todo lo que le ha ocurrido en el terreno profesional. «La verdad es que ha sido una súper experiencia. De esta nueva etapa profesional salgo muy contenta, la verdad», explica.

Aunque estamos seguros de que la etapa seguirá siendo increíble, ahora Sonsoles Ónega tiene un deseo: parar para desconectar. «De momento no pienso en nuevos proyectos, por ahora tengo que descansar un poquito. Me iré de vacaciones cuando acabe ‘Ya es mediodía’, no adelantemos acontecimientos», dice entre risas sobre la posibilidad de que le ofrezcan un nuevo formato.

Sonsoles Ónega está deseando poder coger vacaciones para disfrutar del descanso después de un año muy intenso de trabajo. La crisis sanitaria provocada por el coronavirus ha hecho que tenga que dar muchas malas noticias a través de su programa, lo que ha convertido en este año en el más duro, sin ninguna duda. Ya con la situación más controlada, no solo fue elegida para presentar un reality de televisión por primera vez en su vida.

Además, se atrevió a publicar su nueva novela, ‘Mil besos prohibidos’, en pleno confinamiento. Esto hizo que llevara a cabo una promoción de lo más extraña, ya que no solo estuvo yendo a los platós, sino que tuvo que hacer entrevistas de manera virtual para evitar el contacto.

Deseando pasar tiempo con sus hijos

Después de unos meses de trabajo, Sonsoles Ónega está deseando pasar unas semanas junto a sus hijos, a los que no ha podido ver mucho por culpa de la intensidad de sus jornadas laborales. De hecho, de ellos hablaba hace unas semanas en ‘El programa de Ana Rosa’, cuando le preguntaron por cómo se organizaba en casa.

Esto hace que tenga que pasar mucho tiempo en las instalaciones de la cadena, lo que no le deja tiempo para algunos asuntos personales: «Saco tiempo porque escaleto mi vida, casi como si hiciéramos un programa, con tiempo para todo, con todo muy medido…», comienza explicando.

La presentadora ha querido mencionar a su hijo de 10 años, que parece no estar muy conforme con la intensidad del trabajo de su madre: «Si se lo preguntas a mi hijo de 10 años, te diría que nos lo roba a nosotros. No nos da el tiempo que merecemos… pero bueno…», dice emocionada a Ana Rosa Quintana.

Escribe cuando sus hijos están con su padre

El hecho de haber sacado también una novela durante este tiempo hace que nos preguntemos cuándo escribe Sonsoles Ónega: «Normalmente, de noche, pero desde que hago ‘Ya es mediodía’ no puedo trasnochar tanto porque sino luego la cabeza no me funciona. Escribo los fines de semana, las semanas que los niños están con su padre, también escribo… y saco huecos de donde parece que no hay», explicaba sobre la organización de su casa.

Un año intenso también en el terreno personal

Sonsoles Ónega se convirtió el pasado mes de enero en el foco de todas las miradas. Aunque en el plano profesional triunfa estando al frente de ‘Ya es mediodía’, en el ámbito personal sufría a principios de año un fuerte bache. Y es que la periodista y su marido, el abogado Carlos Pardo, decidían poner fin a su matrimonio tras más de 11 años juntos y dos hijos en común.

Una decisión que se tomó en el pasado mes de agosto, pero que ha sido de mutuo acuerdo y sin terceras personas involucradas. Aunque hasta el momento Sonsoles no se ha pronunciado ni ha dado explicaciones sobre su reciente separación, lo cierto es que la noticia ha resultado sorprendente. De hecho, hace tan solo unos meses reveló que «el balance de su matrimonio era positivo».