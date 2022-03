Elena Furiase está viviendo con felicidad su segundo embarazo. La hija de Lolita Flores está muy ocupada entre trabajo y cuidados de su hijo, así como sufriendo las consecuencias de estar embarazada, pero cuando ha optado por estar en casa tranquila, esta no ha dudado en hacer una ronda de preguntas y respuestas. Esto nos ha permitido conocer algunas de las metas que tiene en mente.

La actriz no solo ha desvelado su ilusión por formar una familia, sino que ha dejado claro las ganas que tiene de seguir cumpliendo sueños junto a su trabajo. Aunque el sector no es uno de lo más fáciles en nuestro país, Elena Furiase solo quiere poder seguir viviendo de su trabajo, que le ha dado muchas alegrías. Sin embargo, no siempre recibes todas las ofertas de trabajo que te gustaría.

Pues bien, Elena solo pide mantenerse y vivir del que es su trabajo: «Siempre hay que tener metas, objetivos en la vida y que estén bien, claro. No difusos… uno de ellos era formar una familia y en ello estoy, el otro ser actriz. Ahora pido mantenerme en ello y poder mantener a mi familia de mi trabajo», reconoce.

Elena Furiase habla de su deseo de seguir trabajando como actriz

Su presencia en la serie ‘El Internado’ le permitió saltar a la fama como actriz, ya que como persona ya era conocida. Su madre es Lolita Flores y su tía Rosario Flores. Sin embargo, ella siempre se ha querido mantener al margen de la familia en la que ha nacido en lo que se refiere a oportunidades. De hecho, ha confesado lo mucho que le apasiona ponerse delante de una cámara e interpretar un papel.

«Lo que más me gusta es ponerme en la piel de otras personas, la preparación del personaje y el momento de creación. Y por supuesto, lo que se vive en los rodajes, si tienes un buen rodaje, consigues una familia y da mucho gusto trabajar así», reconoce agradecida de estar en procesos de creación de una serie o una película.

Disfruta mucho de los rodajes de series y películas

Pero no es de lo único que ha hablado Elena Furiase en este preguntas y respuestas. Y es que su familia para ella es lo más grande que ha formado. A pesar de que muchas veces es muy complicado organizar agenda para estar con ellos, siempre que tiene un hueco, se lo dedica a ellos. La actriz hablaba precisamente de lo diferentes que han sido sus embarazos. Y es que no es lo mismo estar embarazada sin un hijo mayor en casa que sin él. «Pues hombre, sobre todo que uno está más cansado porque ahora tengo que brear con el otro también y uno no puede disfrutar tanto del embarazo, y repanchingarse, entonces bueno, lo vives de otra manera, pero con la misma felicidad», decía hace unas semanas.

