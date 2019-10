7 Ana Boyer es la fan más incondicional de Fernando Verdasco

No solo es su apoyo más incondicional en cada entrenamiento y cada partido jugado, sino que también le da mensajes de ánimo y cariño cuando no pasa por sus mejores momentos. Es lo que pasó hace apenas unas semanas cuando Fernando Verdasco no era uno de los jugadores incluidos en las listas de la Copa Davis, que se celebra en Madrid en apenas unos días.

La hija de Isabel Preysler le demostró todo su apoyo públicamente en la instantánea que el tenista compartió como crítica a la decisión del capitán del equipo. No está siendo un buen mes para Fernando, pero él sigue cumpliendo con sus compromisos profesionales. Esta semana se encuentra en el Master de París, donde también está Ana, apoyándolo como nadie. En el último partido que ha disputado, la joven no podía esconder sus nervios y ha mostrado una de sus manías desconocidas: morderse las uñas.