La colaboradora de ‘El Hormiguero’ ha mostrado públicamente la afición que pone en práctica en casa y que desconocíamos hasta el momento. ¿Qué prepara Pilar Rubio?

Pilar Rubio no deja de sorprendernos. Después de mostrar cada semana cómo supera todos los retos que le ponen en ‘El Hormiguero’, programa en el que colabora, ahora ha enseñado una de sus aficiones desconocidas y que pone en práctica desde casa, sin la ayuda de nadie. Por todos es sabido que la colaboradora de televisión necesita la ayuda de expertos para poner en práctica algunos de los retos de su programa.

En este caso no es así. Ella misma ha compartido un vídeo de lo bien que se maneja con la máquina de coser. «El miércoles es un día muy especial 💫 y estoy terminando el look que voy a llevar. Así que hoy toca tarde de costura», ha escrito junto a un vídeo en el que muestra cómo prepara la prenda que va a llevar para no sabemos qué evento.

Desconocemos si lo que está preparando es para acudir a algún evento o si en cambio es para acudir al plató de ‘El Hormiguero’. No siempre nos sorprende en su sección con retos casi imposibles, también desvela a los teleespectadores de su programa algunas de las tendencias de moda más extravangantes. ¿Está cosiendo ella misma lo que llevará al plató el próximo miércoles?

Vídeo: Instagram.

Hace apenas unos días que Pilar Rubio volvió al trabajo después de haber tenido que cumplir con la cuarentena tras ser contagiada con coronavirus. La colaboradora de televisión estaba deseando volver a trabajar y el pasado jueves volvía al plató de ‘El Hormiguero’ para cumplir con un nuevo reto. Y es que tenía que acertar los himnos de diferentes países. Fue una noche increíble para la mujer de Sergio Ramos, que estaba deseando reencontrarse con sus compañeros de programa.

Unos minutos antes de que empezara la emisión del programa, Pilar Rubio compartía varios vídeos desde el plató, donde la hemos visto mostrar a todos sus compañeros. Estuvo bailando con Nuria Roca y con Tamara Falcó, con las que se ha puesto al día después de semanas sin verse.

Se reencontró con todos sus compañeros tras varias semanas

Ella misma desveló que se había contagiado tras el positivo de su marido, Sergio Ramos. «Quiero compartir con vosotros que di positivo en Covid-19 en una prueba que me hicieron el viernes. Por ahora, afortunadamente, lo estoy pasando asintomática y guardando cuarentena en casa«, comenzaba diciendo la presentadora a través de un Story de Instagram. «Estoy deseando incorporarme a mi trabajo. Mucho ánimo a todos los que estáis pasando o habéis pasado por esto”, zanjaba.

Pilar Rubio aseguraba que estaba deseando incorporarse al trabajo para retomar los retos que cada semana le propone el programa. Y dicho y hecho, nada más ha cumplido con la cuarentena y ha vuelto a dar negativo en Covid-19, la colaboradora de televisión ha vuelto al trabajo con las pilas cargadas.