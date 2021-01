En medio de la polémica en la que se han visto envueltos los Rivera con Isabel Pantoja, ha llamado la atención el silencio de Julián Contreras, desaparecido de la vida pública desde hace varios meses. ¿Dónde está el hijo pequeño de Carmina Ordóñez?

Mientras Kiko Rivera, Fran Rivera y Cayetano Rivera continúan siendo protagonistas de la actualidad por culpa del melón mediático que ha abierto el dj en contra de su madre, Isabel Pantoja, muchos se preguntan dónde se mete Julián Contreras, que por cierto, no ha dudado su opinión sobre toda la polémica que rodea a Cantora. El hijo que Carmina Ordóñez tuvo con Julián Contreras lleva unos meses desaparecido de la vida pública, así como de su perfil de Instagram, donde no comparte nada desde el pasado mes de noviembre.

El 28 de noviembre de 2020 fue la última vez que compartió una publicación en las redes sociales. Una foto en la que lo veíamos pensativo sobre un sofá y donde hablaba del año tan complicado por el que pasa nuestro país: «Mira hacía atrás y ríete de los peligros pasados. Qué año, amigos míos… Estos días, escuchamos hablar sobre lo mucho que ha cambiado todo. Pero, ¿ha sido así realmente? Yo, creo que no. Pienso que tenemos esa ilusión, que poco tiene de realidad. Aquellos que hoy te aman, te odiarán mañana. Los que nunca te entendieron, te tenderán la mano. Quienes te creyeron, dudarán de ti. Lloraremos, reiremos, haremos el amor y nos harán la guerra. Lloverá. Saldrá el sol.

A veces, parecerá que el mundo se detiene a nuestro alrededor. Todo llega a su fin. Y sin embargo, se mueve… Os quiero ♥️», escribía ante la sorpresa de todos, ya que Julián Contreras mostraba su lado más reflexivo.

Donde sí lo hemos visto algo más activo en sus Stories. Aunque no comparte ninguna novedad, Julián Contreras sí que apuesta por recordar algunos de los momentos que le recuerda el propio Instagram. Hace apenas unas horas, precisamente, le recordaba una de las publicaciones que compartió en 2017, donde aparecía preparándose la comida.

Este es el recuerdo que ha compartido en las últimas horas

La misma tendencia de silencio ha seguido cuando se esperaba que diera su opinión sobre la polémica que gira entre Isabel Pantoja y su hijo Kiko Rivera, y en la que se han visto envueltos, también, Fran y Cayetano Rivera, con los que Julián precisamente no tiene buena relación.

Pues después de declinar las ofertas que distintos medios de comunicación le realizaron para conocer su parecer en esta batalla mediática -además de judicial- el hijo menor de Carmina Ordóñez decidía romper su silencio a través de las redes sociales. Lo hacía mediante los Stories de su cuenta personal de Instagram, donde quiso subrayar, para comenzar que “esta no es mi guerra, ni nunca lo será”.

Ha preferido no dar su opinión sobre el tema más polémico

Julián Contreras asegura que “hace más de dos años que no concedo una entrevista”, aunque en pleno confinamiento habló con la revista SEMANA para dar a conocer su difícil situación. Pese a este desliz, continuaba diciendo: “¿Alguien piensa que no me las han ofrecido? Se me acusa, una y otra vez, de vivir de algo que no hago hace años. Desde que esto empezó, me han llamado de prácticamente la totalidad de los programas en los que se ha abordado esta cuestión. ¿Y cuál ha sido mi respuesta? Exacto: No”, se mostraba tajante Julián Contreras, que parece no estar dispuesto a ofrecer su apoyo público a sus hermanos cuando más falta les hace. Y desde entonces, ha cumplido con su promesa, ya que a día de hoy sigue sin hablar del tema públicamente.