Alexia Rivas y Alfonso Merlos están viviendo su particular «luna de miel» desde el vídeo viral en el que la reportera aparecía por detrás del periodista. Alejados de la televisión, la pareja no duda en pasear su amor y la joven comparte su día a día con él a través de sus redes sociales. Sin embargo, sus momentos de felicidad se han visto trastocados por un desagradable episodio: les han robado en un centro comercial.

Ha sido la propia Rivas quién ha explicado lo sucedido a través de sus redes sociales. Los hechos se produjeron mientras que ellos se encontraban de compras en un centro comercial, les abrieron el coche y le robaron algunas de las cosas que tenían en el interior. Aunque la reportera de Mediaset hace hincapié en que lo sustraído no era de mucho valor, lo cierto es que se encuentra muy disgustada por lo sucedido.

«Nos han robado mis gafas de sol favoritas, toda la compra que habíamos hecho...», ha admitido Alexia Rivas y ha hecho hincapié en que ha sido una experiencia muy desagradable y que no le desea a nadie. A pesar del susto que se han llevado, lo cierto es que no han sufrido una gran pérdida puesto que los objetos de valor (como la cartera y el móvil, así como otras cosas que tenían significado para ellos) lo llevan consigo. No obstante, la joven ha utilizado sus cuenta de Instagram para denunciar el hecho y ha expresado su indignación. «Qué rabia que haya gente tan mediocre«, sentencia.

Alejados del foco mediático y muy enamorados

A pesar de que parece que han pasado meses desde que saltara la polémica debido al polémico vídeo que dio la vuelta al mundo, lo cierto es que fue hace un mes y medio. Desde entonces, alejados del foco mediático, viven su amor dentro de la casa del colaborador de ‘El programa de Ana Rosa’. La pareja ha demostrado en todo este tiempo que están más enamorados que nunca y que están más unidos que antes.

Prueba de ello, es el paso que dio hace unas semanas la joven compartiendo su primera foto juntos en Instagram. Todo sucedió tras una divertida velada en la piscina de la casa y rodeada de sus mejores amigos, quienes inmortalizaron a la pareja y los captaron de lo más acaramelados posibles. «Nada más importa», dejaba claro la de Ponferrada. A esta publicación, le acompañaba una sabia reflexión en la que describía lo que era estar enamorado: «Puedes estar dos años con alguien y no sentir nada o puedes estar dos meses con alguien y sentir de todo. Eso es porque el tiempo no puede utilizarse para medir la calidad del corazón, ni la pasión, ni el amor«.

Y es que los dos están felices, con grandes sonrisas en sus rostros y dispuestos a apostar por su idilio y seguir adelante con su historia de amor. Cabe recordar que cuando explotó toda la polémica, Alexia Rivas habló por primera vez con SEMANA y dejó claro que, pese a todo lo que se estaba diciendo, estaban apoyándose mutuamente y hacía hincapié en que ambos querían seguir adelante con la relación.

Sin embargo, a lo largo de casi estos dos meses, la pareja se ha visto envuelta en más polémicas. En concreto, acusaron a los tortolitos de saltarse la cuarentena después que fueran vistos por la tierra que vio nacer a la periodista. Inmediatamente, Alexia Rivas corrió a sus redes sociales para dejar claro que todos los comentarios que se hacían sobre el asunto le habían cansado: ««Desgraciadamente tenía que estar en Ponferrada por motivos médicos. Soy de Ponferrada y tengo aquí mí médico de cabecera. Cuando una persona por causa mayor tiene que asistir a un médico sí o sí y demás no está en condiciones de viajar sola para ir al médico, la persona que vive con ella, debido a esa causa mayor, puede acompañarla al médico. Dicen que nos han hecho fotos… Entiendo que soy noticia, me da igual. Libertad de expresión para todo el mundo. Aquí no me siento como una persona a la que se hagan fotos. Toda mi vida está aquí en Ponferrada, mis estudios, mis amigas y cuando vengo aquí mi vida sigue siendo la misma».