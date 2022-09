Olga Moreno habla este miércoles en exclusiva para SEMANA, una entrevista en la que confirma que está de nuevo ilusionada. La ex de Antonio David Flores cuenta en el interior del último número cómo ha surgido su historia sentimental con su representante, Agustín Etienne, con el que confirma estar feliz. Horas después de que la portada haya visto la luz, dos de sus hermanas han promocionado su entrevista en redes sociales y es que se alegran de que Olga, por fin, haya rehecho su vida y haya dado un paso al frente. Están contentos de que esta incipiente relación vaya por el camino correcto y de que sobre todo la hispalense vuelva a sonreír por alguien, algo que no hacía desde hacía muchos meses.

Tanto Raquel Moreno como su hermana Arancha aplauden que haya vuelto a creer en el amor. También que pose para SEMANA y nos conceda su primeras palabras sobre el momento tan bonito que está viviendo en la actualidad, hecho que se refleja, por ejemplo, en una publicación de esta revista en la que anunciamos que Olga Moreno ha roto su silencio, ya que en ella Arancha ha comentado con emojis de aplausos y corazones. De este modo, confirma que están contentos con el hombre que la empresaria ha elegido tras su ruptura con el padre de su hija, Antonio David Flores. Saben que ha vivido una separación muy difícil y que ha llorado mucho, al igual que también son conscientes de que ella ha pasado página y mira hacia el futuro.

Al igual que Raquel que, además de dar bombo a nuestra portada, también ha dado muchos ‘me gustas’ a seguidores de Olga que ovacionan su decisión. Están en los inicios, pero para ella contar con la aprobación de los suyos es muy importante, siendo ellos quienes han dejado claro que les gusta Agustín para ella. No solo a nivel profesional, ya que es quien se ocupa de los asuntos relacionados con los medios de comunicación, sino también ahora de que su corazón esté contento. El mánager ha pasado a convertirse en alguien muy especial para Olga Moreno, tal y como cuenta ella misma en el interior de nuestra revista. Si quieres saber todo lo que ha dicho Olga en su encuentro exclusivo con este medio, no lo dudes y corre a tu kiosco. Dará mucho de qué hablar.

Olga Moreno: «He encontrado a un hombre que me hace feliz»

«He encontrado a un hombre que me hace feliz», dice Olga, confirmándonos que está pletórica con el giro inesperado que ha dado su vida en los últimos meses. A pesar de que su ruptura con Antonio David Flores se conoció hace aproximadamente un año, no ha sido hasta ahora cuando Olga Moreno ha abierto las puertas a alguien que no era nuevo en su vida, pero al que ha comenzado a ver de otra manera.