Yulen Pereira ha dado un giro de ciento ochenta grados a su existencia desde que cumpliese su sueño de concursar en ‘Supervivientes’. Pero en Honduras no solo logró demostrarse a sí mismo lo capaz que era, sino que además se sorprendió al encontrar el amor en Anabel Pantoja, lo que le ha convertido en un personaje del papel cuché por mérito propio, así como un influencer en auge que las marcas se rifan para tenerlo como reclamo publicitario de sus productos estrella. Pero, ¿qué pasa con su papel como esgrimista? Yulen se ha sincerado sobre este punto, después de que muchos pusieran en duda su deseo de seguir con el deporte que le ha dado fama y le ganar muchos triunfos en su carrera. Entre estos que lo ponían en duda estaba incluso el presidente de la Federación de esgrima, que no veía con buenos ojos su salto a ‘Supervivientes’, como tampoco su affaire con Anabel Pantoja pues le alejaba de su faceta profesional y ponía su futuro en esta disciplina en el aire.

Vídeo: Europa Press

Después de recorrer media geografía de España y Egipto tras regresar de Honduras, Yulen Pereira ha aterrizado al fin en Madrid. Lo hace enfrentándose a las correspondientes preguntas sobre cómo lo ha pasado en su periplo que es entendido ya como una luna de miel eterna, cómo está viviendo la atención mediática que se ha formado en torno a su relación, qué piensa de las diversas polémicas de los últimos días y, de paso, qué pasa con su carrera en la esgrima. A este último punto ha querido ser claro, pues no quiere que tanto revuelo mediático pueda afectar a su labor profesional: “Volveré en septiembre, volveré con los compañeros. Ya tenemos la federación y yo una reunión pendiente en septiembre ahora a la vuelta de las vacaciones y a volver a la temporada”, explica el esgrimista tras dar por finalizadas sus vacaciones en Ibiza con Anabel Pantoja.

Dado que ya tiene en agenda regresar a la rutina en septiembre y retomar los entrenamientos de esgrima para poder recuperar el fondo físico y la técnica desgastada, Yulen Pereira seguirá aún más tiempo de vacaciones. Así lo ha confirmado en la entrevista que ha concedido a los compañeros reporteros que le han interceptado a su llegada de Ibiza. El novio de Anabel Pantoja ha confirmado que seguirá descubriendo nuevos rincones del mundo y que aún no tiene intención de deshacer las maletas, pues seguirá en ruta paseando su amor por nuevos rincones. Eso sí, a su vuelta le tocará dar muchas explicaciones y enfrentarse a los reproches que le tiene preparado el presidente de la Federación Española de Esgrima, José Luis Abajo.

El presidente de la Federación estaba muy decepcionado con Yulen por su paso por ‘Supervivientes’ y por su relación con Anabel Pantoja. Entendía que “estas informaciones no son muy deportivas, la verdad, aunque salpican a nuestro deporte”. Además, valoraba la delicada posición de su deportista más famoso: “La situación de Yulen es que no está compitiendo, no está entrenando y está en la isla. Si no compites y no consigues resultados, pues tampoco tienes ayudas, si no tienes premios… cuando vuelva de la isla veremos cómo vuelve”, decía a Radia Marca hace unas semanas. Ahora ya tienen la cita agendada para septiembre. ¿Le echará en cara lo que ha hecho? Le preguntará en persona “¿qué le pasa en la cabeza a Yulen?”, como así se preguntaba semanas atrás?