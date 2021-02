Anabel Pantoja lleva semanas diciendo que se va de ‘Sálvame’ por los ataques de sus compañeros y porque no sabe cómo defender a su familia en plena guerra. Tras meditarlo de camino a la farmacia, esto es lo que dice sobre dejar el trabajo, sobre una posible recaída de su primo en las drogas y otros asuntos. Vea el vídeo

Anabel Pantoja es la peor que lo está pasando de la familia, o al menos eso es lo que trata de hacer ver cada tarde en ‘Sálvame’, su trabajo, el cual amenaza con abandonar casi a diario ante los constantes problemas y dificultades con los que se está encontrando. En las últimas semanas, la sobrina de Isabel Pantoja ha discutido con prácticamente todos sus compañeros de trabajo: ya sea Belén Esteban por las joyas; Kiko Matamoros entre insultos fuera de lugar por parte de ambos; Miguel Frigenti por desvelar el origen de las joyas a las que pone rostro; con Gema López por no aceptar que su familia es noticia porque ellos la venden al público; con Canales Rivera por preguntar si está embarazada; con María Patiño por su duro discurso desde ‘Socialité’; con Kiko Hernández… casi todos.

Vídeo: Europa Press

Anabel Pantoja se ha enzarzado en broncas públicas con los que son también sus amigos por la dificultad que ha encontrado para defender a su familia en tiempos de guerra. Entiende el dolor de su primo, Kiko Rivera, tras descubrir las maniobras de su madre para hacerse supuestamente con el dinero que le correspondía, mientras que también entiende lo mal que lo está pasando su tía, Isabel Pantoja, al verse sola, rodeada y acusada por todos lados. Es por ello que se ha encontrado en numerosas ocasiones entre la espada y la pared y parece estar dispuesta a dar un paso al frente y dejar que la espada cumpla su función, amenazando con irse de ‘Sálvame’ si su situación laboral y personal no mejora. Como hizo de nuevo en la tarde de este miércoles.

Nada más terminar el programa que últimamente le trae más quebraderos de cabeza que ilusiones, Anabel Pantoja corrió para ir a una farmacia a comprar algo que le ayudase. Decía “estar bien”, pero sus palabras no se corresponden con su estado anímico. En su camino hacia la farmacia, la colaboradora ha dejado claro si volverá o no a ‘Sálvame’ o cumplirá su promesa de irse del trabajo para recuperar la estabilidad. También habla sobre una posible recaída de su primo Kiko, quien debe estar acompañado en todo momento para que el fantasma del pasado no vuelva a materializarse en uno de los peores momentos de su vida. Vea el vídeo en el que se despejan todas estas dudas.