Aunque nunca se sabe, Olga no duda en declarar que espera que su relación con Agustín llegue lejos: «Mira yo dónde y cómo terminé. Pero sí que es cierto que mis sentimientos ahora son fuertes, me siento tan feliz, tan tranquila, tan a gusto con él. Me da tanta paz estar a su lado que estaría 24 horas con él. ¿Ves? Soy una niña chica. No sé qué va a pasar en el futuro, pero ojalá llegásemos lejos porque es una persona que me gusta», reconoce.