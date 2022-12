Han pasado casi dos meses desde que Gloria Camila tomara una drástica decisión y abandonara su trabajo en televisión para dedicarse más tiempo a sí misma. Agobiada por la exposición pública que supuso la crisis matrimonial entre José Ortega Cano y Ana María Aldón. En este tiempo no la hemos vuelto a ver delante de los focos: es parte del «respiro» que se está tomando para recuperarse emocionalmente. A pesar de su distanciamiento de los medios, no ha dejado de lado una actividad que le sigue reportando beneficios económicos: su labor como influencer. Así, la joven está inmersa en esta faceta profesional que la lleva de sarao en sarao y le permite seguir generando ingresos, sin tener que someterse a la exposición mediática de un pasado no tan lejano.

Las últimas citas de Gloria Camila en las redes sociales dan fe de la vorágine de compromisos que está cumpliendo: fiestas, presentaciones, conciertos… Un universo de eventos para los que se pone sus mejores galas y en los que puede trabajar de manera más relajada que en su etapa como colaboradora. Una que emprendió con enorme ilusión y a la que el pasado mes de octubre dijo adiós tras sentirse saturada.

Fue el pasado 21 de octubre cuando la hija de Rocío Jurado anunciaba en un comunicado su decisión de alejarse temporalmente de los medios de comunicación. «Considero que las redes sociales han traído cosas positivas pero también creo que han desdibujado un poco la realidad en la que vivimos, y muchos de nosotros, yo la primera, hemos caído en ese error», arrancaba diciendo en el escrito. «Vengo a deciros que necesito un respiro, dejando mi salud mental y emocional en manos de profesionales, y así continuando mi tratamiento psicológico y esta vez bajo medicación, alejada por un tiempo del foco mediático».

«Me centrará de lleno en mi vida personal haciendo lo que más me gusta, seguiré subiendo fotos, compartiendo un pedacito de mi vida con todos vosotros e iniciando proyectos que tengo en mente, y hasta que vuelva a ser yo al 100%», proseguía explicando en su escrito. «Ahora me debo a mi familia y amigos y estoy segura de que poco a poco nos repondremos y todo mejorará».

Al parecer, las cosas, tal y como ella auguraba, están mejorando. A Gloria Camila se la ve guapa, radiante y mucho más relajada. Podría decirse que gran parte de lo bueno que le sucede y lo bien que se siente se lo debe al apoyo que le a brindado su novio David, al que hace unos días dedicó una preciosa carta, con declaración de amor y gratitud incluidas.