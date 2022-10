Kiko Rivera e Irene Rosales celebran este 7 de octubre su sexto aniversario de boda. La pareja no ha dudado en felicitarse públicamente y dedicarse declaraciones de amor. La primera en hacerlo ha sido la sevillana, que ha tirado de fotos de carrete para crear un emotivo vídeo en el que aparecen fotos de ella junto al hijo de Isabel Pantoja: «Hace seis años, hoy y siempre, SÍ QUIERO. Te amo con locura», le dedica junto a un emoticono en forma de corazón.

Irene Rosales le declara su amor «hoy y siempre»

Junto a la dedicatoria, la que fuera colaboradora de televisión ha compartido varias imágenes de todos los momentos en los que se han dado besos. La pareja ha tenido la suerte de viajar a diferentes destinos o de entrar juntos a un programa de televisión. En todos estos lugares se han hecho la que es su foto mítica: un beso en la boca mientras se abrazan.

Por su parte, Kiko Rivera ha sido algo más sencillo y ha compartido una foto del día de su boda. Junto a ella, ha escrito: «6 años se cumplen hoy y parece que fue ayer. Sin duda de los días más bonitos de mi vida. Mezcla de nervios y felicidad. Gracias por todo ❤️ Te amo cariño. Feliz aniversario @irenerova24«, ha escrito romántico.

Kiko Rivera recuerda los nervios durante la celebración de su boda

El 7 de octubre de 2016 es una fecha grabada como una de las más importantes en la vida de Kiko Rivera e Irene Rosales. La pareja daba el paso de prometerse amor eterno con el ‘sí, quiero’ en la Hacienda de los Parrales en la localidad sevillana de Sanlúcar la Mayor ante 300 invitados. Fue un día increíble que no olvidarán jamás y en la que estuvo presente su madre como madrina de excepción.

Para Kiko Rivera han sido unos años complicados, ya que ha visto cómo ha perdido la relación con muchos amigos íntimos que el día de su boda no faltaron. Su madre, Isabel Pantoja, fue la madrina de excepción. No dudó en estar junto a su hijo en este día tan especial, pero lo cierto es que desde hace más de un año no tiene vínculo con él. El programa ‘Cantora: una herencia envenenada’ hizo que la relación entre madre e hijo se viera perjudicada y a día de hoy, continúa en el mismo punto.