El cantante le ha dedicado unas cariñosas palabras a su compañera de vida con una imagen en la que muestra lo enamorado que está de la bailarina.

Tras enfrentarse a dos duros varapalos después de tener que decirle adiós a uno de sus mejores amigos y perder la batalla jubila que mantenía con su exasesor, David Bustamante intenta ponerle buena cara al mal tiempo y centrarse en recuperar su día a día. Así, el cantante está centrado en disfrutar al máximo de su vida junto a Yana Olina en su nuevo hogar. Con motivo del cumpleaños de la bailarina, el que fuera concursante de la primera edición de ‘Operación Triunfo’ le ha dedicado unas tiernas palabras a su compañera de vida y ha compartido un tierno posado en su nuevo hogar.

Muy herméticos a la hora de hablar de su vida privada, lo cierto es que en los últimos tiempos, tanto David Bustamante como Yana Olina no dudan en compartir imágenes en las que aparecen juntos a través de sus redes sociales en las que gritan lo mucho que se quieren a los cuatro vientos. Así, con motivo del 33 cumpleaños de la bailarina, el cantante ha querido tener un detalles especial con su chica y le ha dedicado unas tiernas palabras. «Felicidades mi vida!!! Eres realmente increíble! Un regalo para todos! Te amo pequeña!», escribe el interprete de «Desde que te vi».

Junto al precioso texto, le acompañaba un tierno posado de la pareja en donde aparecen dándose un romántico beso frente a la piscina que preside la amplia zona arjadinada de su nuevo hogar en Boadilla del Monte (Madrid). Tal y como publicó SEMANA en exclusiva el pasado 3 de marzo, la feliz pareja se ha mudado a esta espaciosa vivienda que cuenta con grandes zonas comunes y su valor de mercado está estipulado en mas de 600.000 euros.

Se trata de una vivienda de ensueño que cuenta con cinco dormitorios, cuatro cuartos de baño y una amplia zona ajardinada privada en la que poder disfrutar de su tiempo libres. Además, dispone de un espacioso distribuidor en la planta baja, un extenso salón con dos ambientes y una cocina totalmente equipada. El lugar idóneo para permanecer alejado de ojos indiscretos para estar junto a las dos mujeres más importantes de su vida.

Una relación que se consolida día a día

Desde que se conocieran gracias a un programa de televisión el que participó el cantante, la relación entre David Bustamante y Yana Olina se ha ido consolidando a pasos agigantados. El cantante y la bailarina están enamorados y disfrutan de su relación con la más absoluta discreción. Hace dos años, el artista rompía su silencio en SEMANA y no dudaba en derretirse en halagos hacia su compañera de vida. Con Yana he aprendido a quererme como soy. Hace que me sienta un afortunado y eso muy importante», comentaba entonces en esta revista.

Desde entonces, las declaraciones de amor hacía su chica han sido constantes e incluso el cantante no dudaba en dedicarle una canción a la bailarina en medio de uno de sus últimos conciertos. ‘‘La mujer increíble que me hace cada día mejor,que la robé de esta isla que siente suya, aunque ella sea de otro país. Ella se llama Yana y es el amor de mis días. Gracias por demostrarme que el amor existe. Gracias. Esta canción va por ti, mi amor», decía entonces.