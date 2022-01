A pesar de que Rocío Flores tendió en directo un puente de nuevo para arreglarse con su madre, todavía no ha existido una conversación entre ellas. Rocío Carrasco no se siente preparada para reunirse con su hija tras la agresión que esta le propinó en el año 2012, un fatídico día por el que varios colaboradores de ‘Sálvame’ creen que debe pedir perdón. Precisamente sobre este asunto ha sido preguntada Gloria Camila, quien cree que este encuentro debería de producirse en privado. «Igual es momento de decir antes de hacerlo públicamente, ‘lo voy a hablar con mis hijos en privado’. A lo mejor es ahí cuando se tiene la conversación que se necesita«, ha comenzado diciendo la hija de Ortega Cano. De este modo, reconoce que ambas necesitan hablar, arreglar sus diferencias y decirse cara a cara todo lo que les queda en el tintero.

Tras estas palabras insistía en que no toda la familia trabaja en la televisión del mismo modo: «Unos de una manera y otros de otra». La periodista Beatriz Cortázar defendía a Rocío Flores, ya que, a pesar de que ella ha llamado a su madre, Rociito jamás le ha cogido el teléfono. «Para pedir perdón te tienen que coger el teléfono», apuntaba la comunicadora. Unas palabras que han llevado a debatir también cuál ha sido el comportamiento de Rocío Flores como colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’, desde donde habla de su madre en momentos puntuales. «Rocío no ha contestado, ni ha hablado nada de su madre. Si Rocío tuviese que responder y hacer una serie documental no solo sería ‘aquí estoy, cuando quieras. Nunca ha entrado en detalles, ni nunca ha contado su historia. Para contestarla necesita una serie de Netflix. Callaría más de una boca», ha continuado Gloria Camila en el plató de ‘Ya son las ocho’.

Aunque no hay nada firmado sobre la mesa, Rocío Flores tiene mucha vivencias a sus espaldas que hasta ahora ha querido callar. Prefiere que de momento sigan siendo secretas y no dar detalles ante los espectadores, aunque quién sabe si cambiará de opinión cuando comience la segunda temporada de su programa. Todavía hay que esperar para descubrirlo, eso sí, nadie duda de que el clan de Rocío Jurado estará muy pendiente de cada uno de los capítulos. Se desconoce si contará en directo con Rocío Flores como espectadora, ya que cabe recordar que en plena emisión de ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’ ella dejó de verlo por «salud mental». No le venía bien escuchar ciertos episodios y dejó de verlos por decisión propia.