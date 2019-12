El director de ‘Sálvame’ y presentador de ‘Aquí hay madroño’ ha concedido una entrevista a Shangay en la que aparece por primera vez con su pareja, Xon Vinqueira, además de su perrito Lego: «Somos una mini familia», cuenta David Valldeperas al citado medio. Habla sobre qué es la familia para él, pero sobre todo desvela su intención de convertirse en padre próximamente.

Valldeperas se sincera en una entrevista

En esta entrevista Shangay, el periodista habla de qué es para él una familia: «Una familia para mí es todo aquel que te rodea y con el que te sientes bien y tú te sientes cómodo, libre y te lo pasas bien con ellos, esa es la familia. Sea de sangre o no», cuenta al periodista con quien habla sobre su vida privada, algo que no es muy usual en él.

Pero además, en esta entrevista habla sobre una futura paternidad. Uno de los temas que tratan con el periodista es la gestación subrogada, algo a lo que él está a favor: «Yo quiero, pero él no (dice refiriéndose a su pareja). Entonces claro, ahí andamos«. Por su parte, Xoan Viqueira dice: «Exacto, ya se verá en el próximo episodio».

Suele ser discreto con su vida, pero no se oculta

A pesar a no ser muy dado a compartir imágenes de su vida privada, este año nos hizo partícipes del viaje a África que hizo junto a su pareja. Además, aunque es cauto con lo que ocurre en su vida personal, tampoco se esconde. «Me trae sin cuidado que se hable de mi vida privada, no tengo nada que esconder«, dijo en una entrevista que concedió en el año 2017.

«Como cualquier ser humano tengo mi pareja y tengo mi vida. Vivo en Madrid desde hace 15 años (ahora ya serían 17). Yo soy de Barcelona. Vine a Madrid por amor, el amor se acabó y aquí me quedé», sentenció en dicha entrevista.