Carlota Corredera ha sido una de las primeras en mostrar su dolor por la pérdida de la madre de su amigo: «Nuestro homenaje será quererte toda la vida».

David Valldeperas está roto de dolor. Este sábado, el director de ‘Sálvame’ ha comunicado a través de sus redes sociales la triste noticia de la muerte de su madre, Mareta, a los 91 años de edad. Un fuerte varapalo que llega semanas después de la pérdida de otro de los pilares de su vida, Mila Ximénez. El periodista afronta este difícil momento acompañado en todo momento por sus compañeros y amigos, quienes no le han querido dejar solo.

A los pocos minutos de compartir la triste noticia, numerosos rostros conocidos corrían a escribirle sentidas palabras para mostrarle todo su apoyo en este complicado momento. La primera en hacerlo era Carlota Corredera, una de las personas más importantes en la vida del director del programa de Mediaset. La presentadora aseguraba que era un difícil momento para todos, pero insistía en que el mejor homenaje que se le podía dar a Mareta era seguir queriendo y amando al periodista. «Nuestro homenaje a la Mareta será quererte toda la vida, toda tu nueva vida, querido David», escribía la gallega y añadía un hashtag en el que indicaba en que siempre será eterna.

Tras ella, Belén Rodríguez se mostraba rota por la noticia y a través de un sencillo emoji de corazón indicaba que estaba con su amigo en este triste momento. Por su parte, Anabel Pantoja dejaba apartadas sus vacaciones en Ibiza para dedicarle unas palabras de cariño a su director: «Te quiero Valde, ella siempre estará contigo». Manuel Zamorano también se mostraba compungido con la noticia y aseguraba que estaría pronto a su lado para acompañarle en este difícil momento. «Te quiero amigo», expresaba.

El que más compungido se ha mostrado ha sido Xoan Viqueira, quien fuera pareja de David Valldeperas. El ilustrador le agradecía a la vida por haber podido compartir bonitos momentos junto a Mareta y consciente de ello le dedicaba unas tiernas palabras a su expareja. «La vida te pone delante personas a las que es imposible olvidar y la Lluiseta es una de ellas. Me siento tremendamente afortunado de haber compartido con ella y con una des su personas favoritas muchos momentos, por que si hay algo con lo que me quedo de ella es con sus ganas de vivir y poner alegría a la vida. Te quiero Mirlet y sabes que en todas tus vidas me tendrás a tu lado», expresaba.

«Será una nueva vida pero ella nunca va a dejarte. La verás y la escucharás a diario, por muchos años que pasen», aseguraba Nando Escribano. «Te mando el beso más grande y especial», le deseaba Adriana Abenia. María Patiño, Kike Calleja, Sergio Ferrer, entre otros, también han mostrado su mensaje de pésame y le han brindado todo su cariño tras enterarse de la triste noticia.

La carta de despedida de David Valldeperas a su madre

A través de varias imágenes en las que podíamos ver a una Mareta de lo más sonriente, David Valldeperas compartía en sus redes sociales una carta de despedida para confirmar así el triste fallecimiento de su progenitora. El director de ‘Sálvame’ se mostraba completamente roto y recordaba los bonitos momentos que su madre le ha brindado a lo largo de su vida. «Nos encantaba perdernos por ahí y hablar de nosotros. Me colmó de mimos, atenciones, cariño y amor. Soy uno de sus tres productos. No sé si muy perfecto pero enormemente satisfecho de como me moldeó durante años para ser como soy. Gracias Mareta por todo, el mundo será diferente a partir de ahora. Te quiero», expresaba.