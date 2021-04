David Muñoz ha hablado largo y tendido sobre cómo afronta la crisis económica que ha golpeado a sus negocios de hostelería.

David Muñoz ha vivido en su propia piel los golpes de la pandemia. La hostelería ha sido uno de los sectores más azotados con la crisis y él, de hecho, ha tenido que echar el cierre a uno de sus negocios. El último en hacerlo ha sido su restaurante en Londres, un fiasco que, lejos de bajar sus ánimos, le ha servido para seguir luchando por sus sueños. Durante varios meses tuvo que pagar el alquiler del local londinense, a pesar de que sus beneficios no eran suficientes, siendo más de 50.000 euros mensuales lo que tenía que desembolsar. Meses más tarde de tomar la decisión de cerrar, el marido de Cristina Pedroche está centrado en otros proyectos. «Nos habíamos endeudado demasiado y me arriesgaba a perder lo que habíamos conseguido en 14 años. Porque DiverXo es un negocio de puertas para afuera, no para dentro. Es un barco muy pesado, y el proyecto de Londres me costó mucho sacarlo adelante», ha dicho el prestigioso chef.

El empresario asegura que ‘Diverxo’, su restaurante más conocido en nuestro país, «no es rentable de puertas para adentro». A pesar de que en los últimos meses han tratado de explotar al máximo su último negocio, El Goxo -el cual es a domicilio y tiene unas excelentes críticas-, en la actualidad lucha porque Diverxo siga cambiando. «Luchamos para que sea lo comido por lo servido. Es la cúspide de lo que hacemos, lo más aspiracional e internacional que tenemos. El mejor DiverXo está por llegar. Mi mejor versión como cocinero todavía no se ha visto. Este año me ha servido para mejorar en muchas cosas. En la adversidad, nos crecemos. Y hemos montado una cocina de creatividad de 650 metros cuadrados, que sirve también de espacio de formación, para hacer la mise en place que necesitamos para el food truck que tenemos en El Corte Inglés. Hemos abierto más puertas, con otro crédito más», ha explicado a ‘El País’.

A pesar de que es una estrella en su campo, David Muñoz no nada entre dinero, sino que ha tenido que solicitar varios créditos para llegar hasta donde está. Si bien en alguna ocasión se ha visto ahogado por la situación, lo cierto es que los bancos siempre han confiado en él y en su equipo para concederles créditos. «Hemos hecho los deberes para seguir adelante. Me los dan. Somos buenos pagadores, y creo que con los bancos con los que trabajamos, tenemos credibilidad. Tenemos una empresa estructurada, un business plan realista, más bien conservador, que se puede cumplir. No pegamos tiros al aire», ha continuado David.

En sus redes sociales y poco después de que se publicara la entrevista, David ha posteado una explicación en la que deja claro que, a pesar de haber dicho que se quería independizar de NH, nada más lejos de la realidad. Tras esta aclaración, ha asegurado que se avecinan curvas y cambios muy gordos y es que si algo define a este cocinero es su capacidad de arriesgar. «Dentro de esos sueños locos, está el hacer un continente único, un lugar rabiosamente diferente, transgresor e inesperado, algo que sea la antítesis de lo que es ahora; la historia de Diver❌⭕️ y la mia propia es la de renovarse y cambiarlo todo de forma constante, es su esencia, lo que lo mantiene más vivo que nunca 14 años después», ha dicho.