Tras la ruptura de Antonio David Flores y Olga Moreno una de las grandes preguntas ahora es qué va a pasar con David Flores.

El matrimonio de Antonio David Flores y Olga Moreno no ha podido superar la crisis que sufrían desde hacía cerca de un año. Tras 20 años de relación y 12 como matrimonio han decidido separarse y emprender diferentes caminos, por lo que se plantea sobre la mesa una gran pregunta: ¿Con quién se quedará David Flores tras la ruptura? Esta es una de las cuestiones sobre la que reflexiona la ya extinta pareja debido al cariño que tiene el joven hacia Olga, pues ambos están muy unidos. «Para David va a ser muy difícil elegir porque no se plantea la vida sin ella. Adora a Olga», dicen desde el entorno familiar a la revista SEMANA. No saben todavía cómo lo harán, pero tienen claro que lo más importante es evitar sufrimiento tanto a ellos, como al resto del núcleo familiar. De momento, «es pronto para hablar de visitas o custodias», añaden.

Aunque durante su estancia en ‘Supervivientes’ parecía una situación hipotética, Olga Moreno advirtió qué haría David Flores si su relación acabara. «Mi David, si tiene que elegir de todo el mundo, se viene conmigo. Él me lo dice, que él no puede estar sin mí», dijo la malagueña. Entonces, nadie se planteaba que su ruptura se anunciara solo unos meses después, pues parecían un matrimonio inquebrantable. Fue en el año 2017 cuando David Flores se fue a vivir a Málaga, una fecha en la que creció a pasos agigantados la conexión que le unía con Olga. Siempre que puede está junto a ‘Oa’, como así la llaman, ya que junto a ella se siente seguro. «Siente por ella auténtica devoción y hará lo posible por estar a su lado», nos dicen fuentes de la familia.

No obstante, no es la única que está destrozada tras esta decisión. Para Rocío Flores también está siendo muy difícil afrontar la separación de dos personas a las que quiere, ya que la ruptura tendrá algunas consecuencias. Todos los implicados están valorando qué hará David Flores, dónde vivirá y, sobre todo, cómo gestionará estar lejos de Olga si finalmente se decide que viva con su padre. «Rocío está muy pendiente de su hermano, pero cada vez viaja más y viene más a Madrid. No se puede hacer cargo de él diariamente, aunque se siguen llevando de maravilla», explica la misma fuente.

La casa en la que viven en Málaga ha sido el refugio de Antonio David en su momento más duro. Allí han llorado, gritado e intentado superar una crisis que ha acabado en ruptura, pero ahora toca salir adelante. El punto y final del matrimonio según Lecturas ha sido amistoso y en todo momento han tenido un objetivo en común: no hacerse daño. No querían que trascendiera, pero finalmente ha sido inevitable. Mientras Antonio David Flores está centrado en lidiar y capear cada una de las guerras judiciales en las que está inmerso y Olga Moreno intenta recuperarse y sacar adelante su negocio.

El origen de su ruptura

El bache comenzó cuando el pasado año varias mujeres le acusaron de ser desleal. La desconfianza empezó a ser latente, a pesar de que llevaban juntos más de 20 años, siendo en el mes de marzo cuando todo cayó en picado. La docuserie de Rocío Carrasco no ha ayudado a que su historia reflote, sino todo lo contario. Antonio David tocó fondo y él no se ha esforzado por esconderlo: «Me han destrozado la vida».