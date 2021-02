David Cantero se ha sincerado en sus redes sociales acerca de cómo le está afectando la pandemia en su día a día, una reflexión muy aplaudida por sus seguidores

Si bien hace solo unos días fue Pedro Piqueras el que comentó que estaba hastiado de solo dar noticias negativas en los informativos, ahora le ha tocado el turno a David Cantero. El periodista desde que comenzara la pandemia no ha dejado de actualizar cifras que nunca hubiera querido dar, lo que le ha llevado a una desazón sobre la que prefería no hablar. Tras hacer balance de la crisis sanitaria y de los últimos acontecimientos en nuestro país, el presentador de Informativos Telecinco, ha explicado en sus redes sociales cómo se siente desde su puesto de trabajo y también como ciudadano. El comunicador se ha abierto en canal ante sus seguidores y ha desvelado que hay ocasiones en las que está «al borde del naufragio». Con una fotografía en blanco y negro en la que se encuentra con rostro muy serio y en medio de altamar, David Cantero se ha acercado mucho así a los espectadores, quienes se han mostrado muy compresivos con él después de verse superado con la situación.

«Últimamente, en demasiadas ocasiones, me siento al borde del naufragio, siento como mi alma es arrastrada a las profundidades al contemplar el comportamiento de una parte significativa de esta sociedad demente y fallida que hace aguas, que naufraga sin remedio… Pocas veces en mi ya larga carrera he sentido tanto abatimiento ante la actualidad; así que puedo imaginar el hastío que sienten los espectadores cuando les contamos lo que sucede…», ha comenzado diciendo Cantero. Sabe que no es el único que está como él, hace meses nos cambió la vida radicalmente con el coronavirus y a cualquiera le ha costado adaptarse a las nuevas circunstancias. «No se desanimen, vendrán tiempos mejores, siempre sucede…«, continúa.

No obstante, la pandemia no es lo único que le angustia, también los altercados que están teniendo lugar en las calles, por ejemplo, en Barcelona donde ha habido repetidos actos violentos. «Tras un largo año de pandemia, de enfermedad, de miserias y de muerte, es duro e inconcebible tener que contemplar otra vez la barbarie, la locura y la violencia en las calles… Otra vez, día tras día, realmente por nada, para nada, tal vez por una absurda afición a la brutalidad, al caos, a la anarquía y al mal… A delinquir con pretextos tan insustanciales e insostenibles que cuesta creerlo… Algo ha cambiado para peor en el ser humano, algo nos ha estallado sin remedio, algo irreparable que nos devalúa y nos envilece como especie, aún más…», comenta David Cantero. En un grito directo a los políticos, el periodista pide que se deben poner soluciones sobre la mesa, precisamente «para que no se vaya todo al garete».

Para él la situación ha cambiado, tanto que incluso siente miedo del mundo en el que estamos actualmente. «Hay días en que todo me parece realmente un sinsentido… Imagino que muchísima gente también se siente así, sobre todo cuando ves que nadie parece capaz de solucionar nada, cuando te dejan atónito y desesperanzado la inacción, la incompetencia y la impavidez de aquellos que tendrían que hacer algo ya, que deberían hacer lo que fuera de forma extremadamente urgente… O todo se irá definitivamente al garete, por no decir a la “mierda”… Lo sé, no se debe generalizar, cabe esperar que la inmensa mayoría silenciosa consiga acallar todo ese griterío… No nos falta la libertad de expresión, lo que realmente escasea es el sentido común y la educación y la cultura y la sensatez y la decencia y la sensibilidad y el respeto y la responsabilidad y la dignidad y la humildad y la coherencia… No sé a dónde va el mundo al que trajimos a nuestros hijos, y eso da mucho miedo», ha dicho.

Sus seguidores le apoyan tras su desánimo

Sus palabras eran inesperadas para sus followers, quienes han aplaudido que se sincere así con ellos de esta forma tan valiente. Además, en su mayoría consideran que son muy acertadas y, por ello, le han mandado todo el ánimo del mundo, pues entienden cómo se siente perfectamente. Con más de 11.000 likes en la publicación, destacan algunos mensajes como «¡Ánimo David! Llegará el día que esto sea un ¿te acuerdas de …?», «Lo has explicado tal cual, compañero.. no puedo estar más de acuerdo, David», «Mucho ánimo y gracias por hacer lo que haces y cómo lo haces» o «Gracias. Por la valentía de expresar a corazón abierto lo que piensas», entre otros.