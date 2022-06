David Cantero no es de aparecer en eventos públicos ni tampoco es muy de hablar abiertamente de su vida personal. Sin embargo, el presentador de Informativos de mediodía de Telecinco usa de vez en cuando las redes sociales para dar detalles de cómo es cuando nadie lo ve. Hace unos días dedicaba una publicación de lo más romántica a su mujer, Berta, y uno de los detalles que facilitó sobre su vida sentimental ha provocado que se ponga en entredicho su relación.

David Cantero estalla después de que se cuestione su relación

Ha querido denunciar que después de haber hablado de que su matrimonio ha pasado por momentos buenos y otros menos buenos, muchos han pensado que había crisis en su relació: «Muestra de cómo funciona hoy en día cierto tipo de “periodismo”, en estos tiempos de bulos y “fakes”, en los que se tergiversa e interpreta lo que a cada quien le da la gana en busca de un “clic”… NO, no cuento ninguna crisis con mi mujer porque no existe», empieza diciendo rotundo el presentador de televisión.

Ha querido explicar los antecedentes: «Aprovechando un post que colgué en abril por su cumpleaños, declarándole a Berta todo mi amor y mencionando las crisis y etapas duras y complicadas que hemos atravesado juntos en un cuarto de siglo de vida en común, sacan ahora una conclusión completamente ERRÓNEA y publican esta idiotez…», continúa.

Ha recordado el texto que le dedicó a su mujer: «Este es el texto que escribí, ahora reinterpretado por algún “periodista” aburrido, ¡atentos!: “Llevamos juntos toda una vida, Berta me ha dado lo mejor en todos los sentidos y dos hijos maravillosos, lo mejor de mi vida! Hemos pasado juntos de todo, crisis terribles y buenos tiempos, etapas de serenidad y de incertidumbres, momentos dulces y amargos, pero sigo queriendo estar cada minuto a su lado! Y no conozco mejor persona con la que pasar la existencia ni vivir un confinamiento, por largo que sea, soy muy afortunado!!! Hoy es su cumple y sigue mejorando año tras año en todos los aspectos, no de todo el mundo se puede decir eso… Con todo mi amor ¡siempre!”… 💙».

Una declaración de amor con polémica

Y no duda en negarlo rotundamente: «AHORA, meses después, hablan de crisis con mi pareja y es completamente FALSO, ABSURDO, JUSTO LO CONTRARIO… En fin, no es más que una anécdota pero resulta molesto tener que corregir o desmentir semejantes bobadas… No creáis todo lo que se publica sobre uno, a veces se dicen auténticas sandeces… Lo peor es que lo reboten medios que, en teoría, huyen del sensacionalismo… En fin… ¡Un abrazote!», termina diciendo David Cantero, con letras mayúsculas. Porque sí, porque él y Berta siguen formando una pareja consolidada y nada les hace más felices. Están enamoradas y no quieren que hablen de rumores que él ya ha desmentido.