Desde este sábado ha acabado oficialmente el Estado de Alarma decretado por culpa de la crisis sanitaria causada por el coronavirus el pasado 14 de marzo. Ya se nota mucho más movimiento, algo que también han percibido nuestros rostros conocidos. El que ha visto un antes y un después de la manera más radical ha sido David Bustamante, que poco a poco va retomando el trabajo.

Y no puede estar más feliz. El cantante ha pasado el confinamiento en Madrid en compañía de su pareja, Yana Olina, y su hija, Daniela, cuando esta no estaba con su madre, Paula Echevarría. No ha parado de compartir cómo ha pasado estos días en casa confinados. Pero ahora toca volver al trabajo.

Este pasado domingo compartía orgulloso uno de los eventos que ha protagonizado tras el confinamiento. Ha supuesto la vuelta al trabajo y compartía feliz cómo ha sido: «Gracias @sandrastarlite por contar conmigo para un evento tan justo y emocionante… #GoUp ❤️», escribía.

Las formas de hacer conciertos ha cambiado por culpa de la pandemia. La «nueva normalidad» obliga a llevar mascarilla, a respetar la distancia social de dos metros y a lavarse las manos con frecuencia. Esto hace que haya que evitar a toda costa las aglomeraciones, por lo que los conciertos masivos por ahora quedan temporalmente cancelados.

Sin embargo, poco a poco se van creando nuevas técnicas para llevar música a todas las casas y la alternativa vuelve a ser Internet. Este pasado fin de semana, David Bustamante se conectaba a través de una plataforma con todos sus fans en streaming para cantar desde la terraza de un hotel. Esto le ha permitido volver a la rutina de trabajo después de unos meses de parón.

Sus fans no podía estar más orgullosos por la gran noticia que había dado David a través de sus redes sociales. «¡Qué bieeeeeen!👏🏼👏🏼👏🏼 ¿De qué trata exactamente el evento? ¿Es de forma online? Ainssss que nervioooos😬😬🙈🙈🙈», «Qué ganas de disfrutarte esta noche! Pena no poder estar allí!!», «Qué ganas!!!!!!👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻❤️», «Qué ganas tengo de verte un gran sitio y para homenaje a todos los héroes🔝🔝🔝🔝😘😘🔝», escribían varios seguidores muy emocionados.

David Bustamante y Yana Olina ya han afianzado su relación y están más unidos que nunca. Aunque mantienen su relación en un discreto segundo plano, la pareja demuestra de vez en cuando que están muy unidos. Han vivido el confinamiento en el espectacular ático que tiene el artista en Madrid. Algunos días han recibido a Daniela, la hija del cantante, con la que Yana Olina mantiene una relación estupenda.

Bustamante vive en una lujosa urbanización con zonas comunes y piscina, pero el artista tiene una pequeña zona al aire libre en su propia casa. Bustamante se mudó a esta casa tras su separación de la actriz y allí sigue. Desde allí han compartido muchos momentos de estos días de cuarentena.