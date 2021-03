El cantante ha recibido la peor de las noticias tras querellarse contra su asesor. Y es que David Bustamante ha perdido la demanda contra él y tendrá que pagar las costas del juicio.

Malas noticias para David Bustamante. El cantante acaba de conocer que su exmánager ha sido absuelto de los delitos de apropiación indebida, administración desleal, estafa, falsedad documental e intrusismo por no estar probados. Pero no solo eso, sino que David tendrá que pagar las costas del juicio. Por su parte, el exmánager ha recibido la mejor de las noticias, ya que lleva unos días intensos desde que se hiciera público que el cantante se había querellado contra él.

También se absuelve a la mujer de Manjón, Ana María R.P., de la responsabilidad civil solicitada por la acusación que hace el cantante. La sentencia deja claro que Francisco Manjón asesoró profesionalmente a David desde 2001 a 2015, ejerciendo labores de asesoramiento fiscal, contable, laboral y jurídico. Además, asegura que el cantante autorizó a su representante abrir y gestionar sus cuentas corrientes.

David y Francisco Manjón eran uña y carne hasta tal punto que el artista dejó que se convirtiera en su asesor y se encargara de su economía hasta que le llegó una notificación de Hacienda que truncó su relación. Entonces, el cantante consideró que su problema con la Agencia Tributaria se debía a una mala praxis por parte de Majón, lo que le llevó a demandarle acusándole de estafa y mala gestión.

«Nunca he hablado de temas tan serios, primero que hable la Justicia y luego se habla. No sé quién lo ha filtrado, pero lo ha hecho muy mal. Os agradecería un poco de tiempo y de respeto. Cuando se solucione ya os diré. Siempre he sido discreto con las cosas, y más con las polémicas», declaraba hace unos días David Bustamante, muy sorprendido por la filtración de la noticia.

David Bustamante no entendió cómo se filtró la noticia

Él era su mano derecha, pero tras supuestamente fallarle rompieron su relación. De hecho, la batalla judicial comenzó hace cinco años. El juicio se celebró hace algunos días en la Audiencia Provincial de Madrid y ya se conoce que Francisco Majón ha sido absuelto. Bustamante pedía cárcel para Francisco y un pago por su parte de 500.000 euros. Por ahora el cantante no se ha pronunciado al respecto, pero imaginamos que no le habrá sentado muy bien la resolución.

Francisco ha comentado en varias ocasiones que tiene guardadas muchas cosas en el tintero, por lo que quizás algún día se confiese como nunca. «Si la justicia finalmente me da la razón, creo que ya no me voy a callar. Tengo material que si saco, se arrepentirá», espetó el exasesor de Bustamante. Su intención podría ser sacar a la luz ciertos secretos del artista. Una amenaza que podría ahora llevar a cabo tras conocerse que finalmente ha sido absuelto.

Esta noticia llega apenas unos días después de que David Bustamante haya pasado por uno de los peores trances de su vida. Y es que el pasado 4 de marzo nos levantábamos con la noticia de la muerte de Álex Casademunt en un accidente de tráfico. Ambos tenían una relación de amistad muy sólida que comenzó en la Academia de ‘Operación Triunfo’, donde coincidieron. Bustamante no pudo reprimir las lágrimas en el tanatorio, donde le dio el último adiós a su amigo rodeado de gran parte de los triunfitos.