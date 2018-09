David Bustamante: “Llevo dos años soltero y hago mi vida”

5 Se ha dicho que tenías problemas económicos…

La gente no tiene ni idea. La casa en la que vivía con Paula se la dejo hasta que la necesite. No quiero que suene a que no aprecio las cosas, pero creo que el dinero no es tan importante. El salón de mi chalet es más grande que todo mi ático de ahora, pero no me importa. Sé lo que es ir a la compra, ahora sé que los suelos de madera se limpian con agua fría y los de cerámica con agua caliente… Sé cocinar. He encontrado la fórmula para vivir solo. Esta es la parte positiva. La negativa es no poder ver a mi hija todo lo que me gustaría. Solo quiero ser feliz y no hacer infeliz a nadie.