David Bustamante ha visitado a Broncano en ‘La Resistencia’ y ha respondido a la famosa pregunta de las relaciones sexuales en el último mes.

David Bustamante ha sido el último invitado a ‘La Resistencia’, el programa de David Broncano en el que todos los rostros conocidos dejan de lado su pose encorsetada y muestran un lado desconocido. El último en hacerlo ha sido el cántabro, quien se encuentra en plena promoción de su último trabajo ‘Dos hombres y un destino’, y quien ha hecho un hueco en su agenda para relajarse ante la audiencia. Más de 25 minutos en los que ha charlado sobre la vida junto al presentador y donde incluso ha hablado sobre sexo, la pregunta que Broncano siempre realiza a los famosos que van a este formato. Después de confesar que los perfumes que llevan su nombre son un auténtico éxito, David Bustamante ha bromeado sobre ello con su tocayo. «Cada 30 segundos se vende un perfume de los míos» a lo que el humorista ha respondido con que esa debía ser su mayor fuente de ingresos, ya que «cada 30 segundos no se vende un disco tuyo». «Yo soy un perfumista que canta», dijo entre carcajadas el intérprete.

Fue ya al final del programa cuando respondió a una de las cuestiones más incómodas y que mayor interés generan en la sociedad. David Bustamante se lo pensó, pero contestó de forma muy sincera sobre la vida sexual que tiene con Yana Olina, la bailarina junto a la que está tan feliz. «Soy muy aficionado, es algo que llevo al día. Pero tampoco te voy a explicar…No puedo ser muy explícito. Mi suegro es ruso y no puedo ser muy específico. Solo diré que soy una persona de diario. Los que han venido aquí me han parecido pocos, estoy contentísimo, hay que entregarse a la causa y tener vocación», ha dicho entre chanzas.

De este modo, David Bustamante deja más que claro que ese aspecto con Yana funciona a la perfección. Ambos se entienden en todos los ámbitos y, aunque no ha querido dar una cifra exacta de las relaciones sexuales que han mantenido en el último mes, sí que ha insistido en que todo está bien en ese sentido. No obstante no es el único tema que han abordado durante su encuentro, prueba de ello que incluso hayan tocado ausencias como la de Álex Casademunt. Ambos eran muy amigos y, aunque tenían muchos planes profesionales en común, su muerte ha truncado todos ellos. Así lo hizo saber tras conocer el trágico accidente que el catalán había sufrido a los 39 años: «Al hacer el disco quedaron muchos planes por hacer con él, conciertos, canciones, y ojalá esto sirva de homenaje».

Varios cantantes de ‘Operación Triunfo’ se han puesto manos a la obra para organizar un homenaje que se desconoce cuándo verá la luz. Todo apunta a que si se materializa el triunfito forme parte de él y es que, aunque con subidas y bajadas, lo cierto es que Álex y él mantenían una bonita relación de amistad.