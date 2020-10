David Bisbal y Rosanna Zanetti, padres de una niña llamada Bianca

El cantante ha sido el encargado de anunciar la feliz noticia y ha confirmado que tanto la madre como el bebé se encuentran en perfecto estado.

Se ha hecho de rogar, pero ya la tienen en sus brazos. David Bisbal y Rosanna Zanetti han dado la bienvenida esta madrugada a su segunda hija en común, una niña a la que han puesto de nombre Bianca. Ha sido el propio cantante quien ha comunicado la buena noticia a través de sus redes sociales y ha compartido las primeras fotos de la pequeña.

«Bienvenida al mundo Bianca Bisbal Zanetti«, han sido las palabras que ha elegido el feliz y orgulloso papá para comunicar la buena nueva con todos sus seguidores. Además, el interprete de «Ave María» ha indicado que tanto la madre como el bebé se encuentran en perfecto estado y ha agradecido todas las palabras de cariño y felicitaciones que le han llegado. Se trata del segundo hijo para la pareja, el tercero para el artista que también es padre de una niña, Ella, fruto de su relación con Elena Tablada.

Tras una larga espera, ya tienen a la pequeña entre sus brazos y en los próximos días Ella y Matteo podrán conocerla. Sin lugar a dudas, la recién nacida se convertirá en la mejor compañera de juegos de sus hermanos. Asimismo, el nacimiento de Bianca llega en el momento perfecto y supone un auténtico broche de oro para el matrimonio, que acaba de cumplir su segundo aniversario de boda.

Han ido compartiendo el avance de su estado de gestación

El pasado 10 de mayo, la pareja hacía público que estaban esperando un bebé. «Soy un enamorado de mi familia y estamos muy felices de que siga creciendo. Hace 4 meses recibimos la mejor noticia, bebé en camino!!!! Pronto seremos 5″, eran las palabras que elegían para comunicar la feliz noticia. Desde entonces, la modelo ha hecho partícipe a sus seguidores de cómo avanzaba su estado de gestación. Así, tan solo unas semanas más tarde, desvelaban que estaban esperando a una niña.

En la recta final del embarazo, tanto David como Rosanna publicaban varias imágenes en las que aparecían presumiendo de embarazado. Además, la modelo no dudaba en abrirse en canal y contaba todos los problemas con los que se había encontrado en los últimos meses de embarazo: «Así vamos, casi 9 meses 💣 Hinchada, ciertos zapatos o anillos no me quedan, durmiendo buenísimo 🙄 si algo se cae al piso deja de existir para mi 🤣 agacharse? Qué es eso? A estas alturas ya no estoy tan ágil pero es la última etapa ❤️».

A pesar que Bisbal siempre se ha mostrado muy discreto a la hora de hablar de su vida personal, siempre ha querido compartir la felicidad de los grandes momentos con sus seguidores. Al igual que hizo al anunciar que se había dado el ‘sí, quiero’ con Zanetti o que esperaban la llegada de su primer hijo, Matteo.